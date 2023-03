Jesse del Valle, exnovio de Verónica González, aclaró si ella lo mantenía

Verónica González y Jesse del Valle terminaron hace dos semanas. Instagram

El modelo Jesse del Valle salió al paso ante algunos comentarios que se han hecho en redes sociales donde señalan que él era mantenido por su expareja Verónica González.

Desde México, donde se encuentra estudiando actuación, el galán dio una entrevista al programa Fama 506, de canal 1, y aclaró si es cierta o no esta información. A la vez le mandó un filazo a la persona que escribió que la exmiss Costa Rica lo mantenía.

“Me di cuenta porque me mandaron un link de una página que nunca había escuchado y un amigo me dijo que hablara y que diera una entrevista. Me imagino que son personas que tienen traumas desde niños o que tienen muchas carencias emocionales. No sé quién está detrás de esta página, pero siento que un periodista tiene que investigar y, cuando tiene algo concreto, sacarlo a la luz.

“Me parece muy absurdo que digan que Vero me mantiene. Ella siempre ha sido una mujer independiente, yo también lo he sido desde los 16, que me fui a estudiar a San José. Tengo tres carreras, Administración de Empresas, Mercadeo y cuando estuve en VM Latino llevé un curso de animación y locución, entonces cero mantenido”, afirmó.

El oriundo de La Suiza de Turrialba dijo que a él económicamente le va muy bien y que no tiene necesidad de que alguien pague por sus cositas.

“Compré mi casa a los 25 años y gracias a Dios es grande, tiene cuatro cuartos y lo que hago es rentar los cuartos, tengo también varios alquileres y varios vehículos en plataformas de transporte, que me generan un ingreso quincenal o mensual, gracias a eso podría estar aquí (en México) sin trabajar pero no es la idea. Firmé con una agencia de modelaje y con ellos he estado haciendo comerciales, ahorita por dicha la parte económica no es ningún problema, pero sí me pareció muy gracioso que dijeran que Vero me mantenía”, comentó en la entrevista.

Jesse Del Valle está enfocado en su carrera y no en el amor. Instagram

Además, reafirmó los motivos que había dado anteriormente sobre la ruptura.

“A Vero yo la amo sobre todas las cosas, no me da vergüenza decirlo, fue una mujer espectacular, que me cambió la vida, aprendí mucho de ella y ella de mí. Vero tiene muchos proyectos en Costa Rica y mi vida ahorita está en México, en algún momento pensamos en que ella se viniera conmigo, pero no puede soltar lo que tiene allá, tal vez en un futuro.

“Fue una relación muy madura, mucha gente dice que yo quise aprovecharme de la fama de Vero, pero no entiendo para la gente qué es fama, es cuestión de cómo lo quieran ver, con ella jamás quise aprovecharme de nada, fuimos una mancuerna en que nos apoyábamos, yo le ayudaba mucho, el año pasado viajamos mucho gracias a contactos que yo tenía”, señaló.

Finalmente, dijo que por motivos de distancia entre ambos, hablan poco, ya que él está enfocado en su futuro.

“Estoy en México picando piedra porque nada es fácil, pero de verdad que siento el apoyo de mi familia y amigos y eso es el motor que me tiene acá. Con Vero hablo, pero sí, nos distanciamos un poco, ya no podemos estar de pegas como antes, porque no queríamos estar como en un círculo vicioso y decidimos quedarnos con lo bonito”, agregó.

La pareja terminó su relación hace un par de semanas y fue la propia Vero la que se encargó de hacerlo público, de una manera muy elegante, pues agradeció los buenos momentos y se enfocó en lo que viene para ella, dando ejemplo de cómo terminar una relación siendo figura pública. Algo que sin duda la aplaudimos.