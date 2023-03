Verónica González dio una gran lección de cómo se termina una relación siendo figura pública

Verónica González y Jesse del Valle jalaron durante un año. Instagram

La exmiss Costa Rica Verónica González demostró mucha madurez y a la vez dio una lección de cómo terminar con una relación cuando se es figura pública.

Vero dio a conocer este sábado que tanto ella como quien fuera su pareja durante el último año, Jessie del Valle, tomaron la decisión de agarrar caminos separados.

Y es que entendió que si bien es algo de su vida personal, las personas que la siguen siempre están pendientes de cómo está, sobre todo cuando la relación era tan abierta.

LEA MÁS: ¿Verónica González está soltera? Exmiss Costa Rica aclaró cómo está su corazón

“Hoy quiero abrirles mi corazón, contarles cosas sobre mí, porque ustedes son parte de mi vida, sé que cuento con ustedes. A veces hay que detenerse un momento para poder avanzar y poder crecer. Hoy quiero contarles con mi corazón lleno de muchas emociones, que hace unos días mi relación términó.

“He sentido muchas cosas en el corazón, hay momentos muy duros, pero la verdad, una no inicia una relación para luego terminar, hoy sé que la vida es así, no todo tiene el final que al inicio de la relación se espera. Pero, por otro lado, también creo que es un nuevo comienzo”, comentó en una publicación en sus redes sociales.

Esta manera tan directa de hacer pública su ruptura, no dio pie a ningún tipo de especulaciones.

“Hoy me siento agradecida por lo vivido, agradecida por lo aprendido, pero sobre todo me siento consciente que la vida sigue. Hoy me aferro a mi fe, para tener nuevas esperanzas, a mi expareja, le tengo un fuerte sentimiento de gratitud, pues cada persona que pasa por nuestra vida se convierte en un maestro, si aceptamos las lecciones que cada historia nos deja. Hace algún tiempo aprendí que el dolor, se comprende desde la gratitud. Así que ahora a mirar hacia delante, desearle lo mejor a las personas que conocí en esta etapa de vida, que recién termina”, dijo Vero.

Sin duda que nos quitamos el sombrero ante la madurez de Vero. De momento, él no se ha referido al tema en sus redes sociales.