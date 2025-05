Jéssica López, de Nace una estrella, dice lo que sintió al ver que Martinson se iba y ella no

Jéssica López estuvo en zona de nominación por segunda ocasión. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Jéssica López, participante de Nace una estrella, dice haber estado literalmente con el corazón en la mano al escuchar nuevamente que estaba en zona de riesgo y a punto de irse del programa este domingo.

Esta es la segunda ocasión en que la cantante, con más de 15 años de trayectoria en los escenarios, casi sale eliminanada y, según nos confesó, esta vez sí creyó que se iba.

LEA MÁS: Cantante Ramzi lanza filoso mensaje de apoyo a participante de Nace una estrella

Los jueces anunciaron que José Martín Rodríguez, “MartinSon”, era quien debía abandonar la competencia a la falta de votos.

“Yo sentía que ya me iba, pero siempre en nominaciones uno piensa lo peor, pero bueno, aquí seguimos y a seguir dándolo todo”.

“Obviamente, uno siente un alivio (no salir eliminada); sin embargo, también es un gran dolor porque a Martín lo admiro mucho, es un gran artista, me tocó un contrincante duro, entonces sí pensé lo peor de mí, de que me iba a ir por la gran experiencia que tiene Martín también”, dijo.

Jéssica López aseguró que las rancheras no son lo suyo y que por eso el reto de los jueces le costó. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La vecina de San Sebastián además reconoció que la canción que le escogieron los jueces, “Me nace del corazón”, significó un gran reto porque no está acostumbrada a cantar temas rancheros o regional mexicano.

“Exploré mi voz de otra manera y creo que los jueces vieron otra Jéssica”, mencionó al respecto.

LEA MÁS: Sophia Castro se defiende de las críticas y comentarios de los jueces de Nace una estrella

La artista dice que seguirá dándolo todo en la octava gala y le pidió al público que siga votando por ella porque como dice el dicho, puede que la “tercera sea la vencida”.

“Sigan votando, no pierdan la fe en mí que todavía tengo mucho que dar”, mencionó.