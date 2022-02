Jill Paer habla sobre fotos como cavernícola: “Me han salido admiradores, pero no les doy pelota”

Jill Paer Jill Paer encontró la manera perfecta de promocionar el libro de su tata. Cortesía.

La chef Jill Paer hizo lo que lo cualquier empresa de mercadeo desearía a la hora de promocionar algún producto de la manera más eficaz posible.

Sin necesidad de gastar una teja en publicidad, la excéntrica mujer logró que muchos medios del país, páginas de chismes y público en general, voltearan los ojos y hablaran sobre ella. Jill se la jugó para anunciar el libro de su papá, llamado “¡Estamos en el sexo ahora mismo! ¡Qué Dicha!”, escrito por el doctor William Paer Fairmont.

Paer, de 60 años, se hizo solita una sesión fotográfica, donde se vistió como cavernícola, para lo cual uso una enagua y un top bastante sexys, que dejaban ver el cuerpazo que se maneja. Además le agregó una peluca con las mechas paradas y por supuesto el libro de su tata.

A partir de eso, la expresentadora de “¡Qué rico!” afirma que le han llegado cualquier cantidad de mensajes, unos con la típicas y lamentables pachucada y otros que le ofrecen el cielo y las estrellas, pero que no se atreven a dar un paso más.

La chef asegura que se siente feliz tal y como está, aunque reconoció que si llega alguien serio a su vida lo consideraría, aunque esa no es su prioridad.

Cabe recordar que Jill dejó atrás una lesión terrible que sufrió en el hueso calcáneo (ubicado en el talón) de su pierna derecha.

–¿A qué se debe esa sesión de fotos tan sexy que hizo?

Me di cuenta que soy más feliz de la manera en la que estoy, sin tener tanta presión que me daba el programa. Este año me puse un reto nuevo que es desarrollarme en Instagram, así que casi todos los días saco material.

Durante mi sanación del accidente, en los momentos difíciles en Tu cara me suena y en mi vida diaria, el libro de mi papá siempre me ha ayudado, no hay palabras en mí para alabar ese libro, porque es un lenguaje fácil de entender, sencillo y ese libro hace que la vida valga la pena. Entonces quería que la gente le diera pelota, pensé en hacer pequeñas canciones para promocionarlo, pero preferí empezar con fotos.

El libro comienza hablando de la evolución y mi papá dice que esos tiempos afectan todavía lo que vivimos y por eso me vestí de cavernícola, mucha gente no entendió y me criticó el pelo, pero no saben que era una peluca.

–¿Las fotos quién se las hizo?

Yo, puse diez segundos en el celular y salí corriendo, a veces me saco diez (fotos) y escojo las mejores.

–¿Qué le dijo su papá de las fotos?

Le gustaron, le hizo gracia, recuerdo que hace como dos años publiqué unas fotos en bikini, por primera vez y le gustaron, me dijo que me veía bien y yo tenía la duda de qué iba a pensar, pero esta vez no estaba desconfiada.

–Ese abdomen se le ve plano y marcado...

Es que yo hago mucho esfuerzo, no dejo de estar en acción en todo el día, por eso nunca me aburro.

–¿Cómo ha sido la respuesta de los admiradores?

Ahí me han salido, vieras, pero no les doy pelota y no me gusta porque tengo 60 años y veo el mundo actual muy peligroso. No le digo que no a las relaciones, pero me gusta llevarla suave y lo que me escriben son cosas bastante superficiales y solo agradezco los comentarios, pero hasta ahí porque hay muchos que se pasan, incluso me mandan fotos de sus genitales y eso es muy feo.

–¿Pero le cierra las puertas al amor?

Cuando quiero algo lo pongo como una prioridad, le pongo cabeza, pero esa gente que me sale no es seria, solo son impulsos, el día que vea que llegue alguien que vale la pena va a ser diferente.

–¿Cuánto lleva soltera?

Toda la vida porque nunca me he casado, sí he tenido novios, pero desde hace unos 25 años no tengo un noviazgo serio, el último sentí que no iba hacia algo serio, como yo quiero, y ahí quedó.

–La gente relaciona la soltería con la soledad, la tristeza o la amargazón, ¿cree que se puede ser feliz siendo soltero?

Por supuesto, yo me considero feliz, me siento muy bien, confieso que en mis 30 o 40 tenía sueños de tener familia y muchos hijos, aunque no descarto que más adelante tal vez adopte, pero ahorita me siento muy bien así. Si aparece el amor, excelente y sino, siempre hice lo que me gusta.

Es que ahora la gente ni siquiera se llegan a conocer ellos mismos ni qué es lo que quieren, por eso ahora tanta relación termina, a mí una señora me llamó diciendo que estaba enamorada de mi papá y compró el libro, pero como ahí dice la verdad, lo botó y empezó a odiar a mi papá, aunque eso es normal, quiere decir que la terapia está funcionando.

–¿Dónde se consigue el libro?

Ahorita conmigo en mis redes sociales, en Facebook o en Instagram, porque yo hago los envíos.

–¿Cómo sigue de su lesión?

Me siento pura vida, totalmente recuperada y cada vez mejor, me costó como dos años recuperarme, de hecho en la última cita que tuve el doctor me dijo que no lo podía creer, yo siempre supe que iba a estar bien, a pesar de que el doctor más bien me agüevaba y me decía que era muy difícil que lo hiciera, eso más bien me daba cólera y le dije que si mejoraba tenía que bailar salsa conmigo y lo obligué a que cumpliera.