Jill Paer hizo un gran cambio en su vida que le sorprenderá

Jill Paer siempre ha lucido una larga cabellera así como una gran sonrisa en su rostro. Foto: Jill Paer

Si hay algo que siempre ha caracterizado a Jill Paer no es solo su gran sonrisa sino su larga cabellera que siempre ha lucido desde que está en la pantalla.

La chef tomó la decisión de hacer un gran cambio muy refrescante en su vida y de verdad que parece otra.

La presentadora de ¡Qué rico!, como se llama su programa de cocina, se cortó su larga melena y ahora luce un corte por los hombros.

Según contó, tenía días de estar pasando por el frente de un salón de belleza, ubicado cerca de la feria del agricultor en Pavas, hasta que por fin se decidió entrar y agendar una cita para que se lo cortaran.

LEA MÁS: Jill Paer quiere volver a la televisión, pero rechazó una reciente oportunidad, ¿por qué?

Así de largo tenía el cabello la presentadora antes de hacerse el gran cambio. Facebook

El vacilón es que contó que al salir del salón de belleza se topó a un fan de su programa y salió bien piropeada.

“La verdad me encanta y me siento muy fresquita. Pasé un rato sumamente agradable. Definitivamente volvería (al ese salón de belleza) y ya hablamos de algunas otras ideas a futuro tal vez para alguna ocasión especial. Al salir tuve que ir a hacer un mandado y un muchacho me detuvo para decirme que era mi fan y que de verdad me veía muy bella en persona”, contó.

Hasta más joven luce Jill con ese nuevo corte. Facebook

En el 2020 ella también se cortó la mitad de su cabello por una dulce causa, pues lo donó a la fundación Fundación Nacional de Solidaridad contra el Cáncer de Mama (Fundeso), pero por lo visto le crece muy rápido. Va a tener que pasar la receta para las que quieren lucir una larga cabellera.