Jill Paer quiere volver a la televisión, pero rechazó una reciente oportunidad, ¿por qué?

Jill Paer es una de las figuras de la televisión nacional más queridas. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro Trejos)

Si hay alguien valiente frente a una cámara de televisión, esa es Jill Lisa Paer.

En la pantalla chica, ella ha aparecido desde bailando con las frutas y verduras en su famoso programa ¡Qué rico!, hasta lanzando su carrera presidencial ficticia en el centro de San José para un show de Repretel o imitando a Heidi, la niña de los Alpes, para Tu cara me suena de canal 7.

Paer ha sido una intrépida de la televisión nacional y aunque acostumbra apuntarse a todos los proyectos que le salgan, hubo uno que recientemente rechazó: volver a la pantalla con su querido programa de cocina.

La razón de no aceptar la oportunidad es simple: ella ya no quiere echarse sola al hombro toda la responsabilidad que conlleva poner un programa al aire, sino que le gustaría contar con un equipo alrededor suyo, que la asista en temas como manejo de cámaras, control de luces y audios y otros aspectos técnicos.

Jill dice que quedó cansada de ser “soyla”, porque hizo todo eso solita durante los 33 años que estuvo ¡Qué rico! al aire. El programa dejó la televisión en marzo del 2020 debido a la pandemia, la falta de patrocinadores y el accidente que tuvo Jill, que la dejó varios meses en recuperación.

Tres años después de toda esa “agüevazón”, como le dice a ese capítulo de su vida, una televisora le propuso regresar a la pantalla, pero los vivillos querían que Jill se encargara de todo y, a parte de eso, ella tenía que pagar una mensualidad por usar el espacio en el canal.

Jill Paer hizo de Heidi en Tu cara me suena, programa de canal 7. Fotografía: Rebeca Arias.

“Una se siente un poco explotada porque no me querían pagar por hacer un programa y no es lo que yo quiero”, contó Paer a La Teja, sin mencionar el nombre del canal.

Ella no se niega a revivir ¡Qué rico!, de hecho, estaría dispuesta a hacerlo si la respalda un equipo de producción, pero le hace más gracia la idea de integrarse a algún programa como presentadora o participante de algún espacio.

“Digo que si vuelvo a la televisión va a ser porque me quieren como parte de algún proyecto o programa, como presentadora o como participante, pero no me gustaría ser productora, como antes. Hay exigencias que no quiero vivir de nuevo porque me sentiría agobiada”, explicó Jill.

Respecto a si extraña estar en televisión, aseguró que no, pero sí aceptó que nunca quiso dejar de salir en tele, y como las circunstancias la obligaron, ahora ve las cosas distinto.

“Siempre he pensado así: la pandemia a mí me cambió la vida y me forzó a salir de la televisión y nunca quise salir de la televisión, pero no extraño la tele. Tengo una vida tan interesante y ahora estoy muy feliz, pero sí tuve una época bastante miserable al inicio de la pandemia”, comentó en referencia al accidente que tuvo y la fuga de patrocinadores de ¡Qué rico!

Jill Paer estuvo mal por un accidente que tuvo a inicios de 2020. Archivo.

Sí pero no

Dichosamente esa época ya es solo recuerdo y Jill vive ahora una vida intensa pues la pandemia también le abrió otras oportunidades, como trabajar con marcas o comercios promoviendo productos o servicios por medio de sus redes sociales.

A esos proyectos les pone su sello personal, porque sabe que eso es lo que la gente gusta de ella, por eso, si le toca promocionar una pintura de casa, Jill prefiere enrollarse las mangas y ponerse a pintar antes de contemplar la casa ya pintada, como harían otros influencers del país.

También hace platica con las clases de cocina que da en su instituto y hace unos meses produce ¡Y diay!, un programa de su papá William Paer que se transmite todos los jueves, a las 8 de la noche, por el canal 549 TV Plus de Liberty.

En ¡Y diay!, Jill se encarga de toda la parte técnica, pero no aparece en cámaras, por eso bromea con que está y no está en la televisión nacional y que ahora se concentra en solo una tarea: la de producir.

“Ese es un programa de reflexión y estudio acerca de asuntos sociales que nos importan y nos afectan a todos. Consiste en reflexiones que hacen los invitados que lleva mi papá sobre diferentes temas que cualquier persona puede comentar sin importar la profesión”, afirmó Jill.

Jill Paer produce ¡Y Diay!, programa que conduce su papá William Paer. Cortesía.

Asimismo, ella seleccionó algunos episodios de ¡Qué rico! para que se transmitan en esa misma televisora todos los martes a las 4 de la tarde.

“No son programas nuevos, son repeticiones de años muy atrás porque ¡Qué rico! estuvo 33 años al aire antes de la pandemia, entonces imagínese la cantidad de programas que hay y como nunca pierden vigencia, porque el programa es de comida saludable, entonces se pueden transmitir muchas veces”, agregó Paer.

A la inquieta Jill le enviamos toda la suerte en todos esos proyectos y ojalá que pronto la veamos de nuevo frente a una pantalla haciendo reír con esas ocurrencias que tanto disfruta la audiencia.