La piel está supersensible y es incómodo poner el pie en algo suave, se siente muy tiernita la piel. Después el dolor cambió por un ardor increíble, dice el doctor que es normal. No hay día que no me moleste, pero estoy haciendo varias tácticas, por ejemplo, el agua fría me ayuda mucho. En la noche no me acuesto sin poner unos cubos de hielo envueltos en paño sobre el pie para aliviarme. Un guarda me dijo que la abuela le había puesto ceniza en agua bien caliente y que eso alivia, también quiero hacerlo. A mí me gustan mucho los remedios naturales.