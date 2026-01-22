Jill Paer se luce con inesperada aventura reclicladora a puro ingenio y mucha calma

Jill Paer vivió toda una aventura urbana que terminó convirtiéndose en una lección de ingenio y perseverancia.

Jill Paer mostró en redes cómo rescató tarimas y una bobina de madera de una construcción. (Cortesía/Cortesía)

Fiel a su amor por el reciclaje y la reutilización de materiales, la presentadora de ¡Qué rico! no dudó en rescatar lo que muchos verían como desechos, pero que para ella eran auténticos tesoros.

Jill Paer contó que se las tuvo que ingeniar para bajar su futura mesa de madera sin dañarse. (Cortesía/Cortesía)

Según contó en sus redes sociales, Jill y su perrita Exie pasaban con frecuencia por una construcción de apartamentos donde había varias tarimas de madera en la calle. Tras consultar en distintas ocasiones, finalmente obtuvo el permiso del dueño del proyecto para llevarse no solo once tarimas, sino también una enorme bobina de madera que despertó su creatividad al imaginarla como una mesa original.

“Nuevamente salió el guarda a decirme que me quitara de ahí, que era prohibido. Le dije: ‘Perdón, pero es calle pública’. Me repitió: ‘Fuera de ahí. Está prohibido’. Bueno, pensé que seguro estaba haciendo su trabajo de guarda. Me quedé fascinada con esa bobina imaginando convertirla en una bonita y original mesa. El siguiente día volví a pasar, esta vez por la mañana, y el hijo del dueño, Alejandro, se encontraba. Me presenté y le pregunté por las tarimas y la bobina. Me dijo: ‘Claro, las puede llevar. Más bien deseamos que las quiten de ahí. Mi hermana tiene una bobina de esas como mesa en su patio. Llévelas con todo gusto’”, contó.

Jill Paer sigue demostrando lo valiente que es y el gran ingenio que tiene. (Cortesía/Cortesía)

El verdadero reto llegó al momento de descargar todo en su casa, especialmente la pesada bobina, luego de cargarla en su pick up.

Sin ayuda y apelando a su ingenio, Jill improvisó rampas, barreras y estrategias hasta lograr que la bobina cayera de forma perfecta, sin causarle daños.

Jill Paer vio en esta bobina una futura mesa en su casa. (Cortesía/Cortesía)

“Cada vez más me convenzo de que con pensamiento, contemplación, un poco de suerte y mucha calma, las cosas se pueden hacer”, reflexionó.

Jill cerró su relato satisfecha y orgullosa de haberlo logrado por sus propios medios.