Jill Paer se fue a vender la chatarra que había en su casa y no va a creer cuánto le pagaron

Jill Paer llenó su "Toyotita" de 44 años con toda la basura chatarra de su casa y se fue a venderla. Fotografía: Facebook de Jill Paer. (Facebook/Facebook)

Jill Paer reflexionó sobre la importancia de deshacerse de los desechos de forma responsable al contar su experiencia vendiendo chatarra que recogió de su casa.

La chef y presentadora del programa ¡Qué rico! relató en sus redes que hace unos días llenó su carrito de desechos metálicos que había en su casa y se fue a una chatarrera a ver cuánto le pagaban.

Paer mostró fotos de su navezota –un Toyota Land Cruiser pick-up, modelo 81– cargada de esa basura y su llegada a un chatarrera en Pavas.

Según comentó, los desechos son basura que ha ido quedando en su casa por remodelaciones o trabajitos que han hecho.

“Llegué a la chatarrera en Pavas y me dan la noticia de que ‘la chatarra bajó de precio’. La vez pasada que fui me pagaron 100 colones el kilo y esta vez decían que sólo 70 colones”, reclamó Paer antes de revelar cuánta plata hizo.

Jill Paer barrió la entrada a la chatarrera porque estaba llena de vidrios y ni aún así le pagaron a 100 colones el kilo de chatarra. Salió con 16 rojitos. Fotografía: Facebook de Jill Paer. (Facebook/Facebook)

Jill la pulseó para que se la pagaran a 100 colones porque, aseguró, la entrada al basurero estaba llena de vidrios y ella la limpió por miedo a que se le estallaran las llantas de su carro.

“Antes de descargar hice un esfuerzo por llamar a algunas otras chatarreras para comparar, pero ninguno contestaba el teléfono. Como ya estaba ahí pues... ¿qué se iba a hacer? Además razoné que tal vez me pagaban unos 2000 colones más en otro lugar pero iba a perder tiempo y diésel.

“Había mucho vidrio quebrado en la entrada y no quería arriesgar una llanta ponchada. Me prestaron una escoba y barrí bien antes de colocar el pick-up para descargar. Le dije a la encargada que por qué no me pagaba como la vez pasada porque mi chatarra era especial y muy bonita agregando que barrí la entrada quitando los vidrios... pero ella no compró mi propuesta e inisistió en los 70 colones el kilo”, relató.

Al final, por su carga le pagaron 16 mil colones. “La tomé y siempre me fui feliz porque me pagaron alguito por limpiar mi casa y la ‘basura’ no iba a contaminar a nuestra Costa Rica. ¡Hasta el próximo viaje!”, finalizó.

