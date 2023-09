Jill Paer riega veneno con su nuevo look: “Me siento más atractiva y coqueta”

Jill Paer tenía dos años y medio de no cambiarse el look. (Instagram)

El pelo tan largo le estaba complicando muchísimo la vida a Jill Paer; de ahí que la chef y presentadora de televisión decidiera dar un paso que hace dos años y medio no daba: cambiar su look.

La creadora del programa de cocina ¡Qué rico! presentó el fin de semana su nueva imagen en redes sociales, un cambio algo radical con el que ahora se siente mejor y mucho más cómoda.

Y es que Jill se voló su larga melena que ya le llegaba por la cintura y pidió que le cortaran el pelo a la altura de los hombros. Así como lo leyó.

Jill Paer modeló su nuevo corte de pelo. (Instagram)

La Teja conversó con ella respecto a su nuevo corte de pelo, que le quitó algunos añitos de encima y le da una apariencia más fresca a su imagen, tanto que ya anda regando veneno con su nuevo corte.

Paer contó que su decisión de estrenar corte de pelo fue porque comenzó a percibir su cabello algo descuidado y además, no le estaba ayudando en nada en facilitarle sus múltiples labores cotidianas, entre ellas su trabajo como agricultora.

“En unas fotos vi que comenzó a verse muy disparejo y daba una impresión de descuido. Comencé a esconderlo o recogerlo para que no se viera. Cuando salgo me gusta andar con el pelo suelto y prefería andarlo recogido para esconder lo disparejo. Para trabajar en agricultura o hasta en la casa, la cola que me hacía a veces se enredaba en los árboles (se sube mucho para cosechar o podar) y cuando me agachaba se venía al frente a estorbar. Tenía que andar siempre con un moño para que no me molestara”, nos contó Jill Paer respecto a las razones por las que deseó el cambio.

Ante ello, la fan del afrecho como ingrediente estrella en la cocina no le dio más largas al asunto y el fin de semana salió corriendo a un salón de belleza donde le hicieron el cambio, con el que está feliz porque la hace lucir más atractiva y coqueta.

“Me encanta cómo me siento con mi nuevo look. Es mucho más fácil de peinar. No me estorba. Es más fresco. Quedó a un largo perfecto para poder hacerme una cola para cuando cocino o necesito recoger el pelo. La verdad es que me siento más atractiva y coqueta”, comentó la simpática exparticipante de Tu cara me suena.

Jill acepta que con su nuevo corte se ve distinta a como antes, pero precisamente es lo que buscaba: un refrescamiento de su imagen, más ahora que anda moviendo cielo y tierra intentado contactar al actor Sean Penn o algún representante de la fundación del artista, para comentarle de una iniciativa que tiene con su papá, el doctor William Paer.

El nuevo corte de Jill Paer la hace ver más joven. (Instagram)

A Jill le han piropeado muchísimo su nuevo corte de pelo a través de comentarios que ha recibido en Instagram.

“Divina”, “Me encantó”, “Te ves guapísima”, “Muy guapa”, son parte de las reacciones que ha generado el cambio de look de uno de los rostros más populares del país, gracias a sus muchos años en televisión.