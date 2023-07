¿Cómo van los Paer con la búsqueda de Sean Penn? ¿Ya hablaron con el famoso actor?

Jill y William Paer son una gran yunta en sus proyectos. Ahora los dos buscan hasta por debajo de las piedras a Sean Penn.

Desde mayo, Jill y William Paer andan en un puro corre corre tratando de contactar al famosísimo actor Sean Penn o a algún representante de la fundación del artista, y a otros líderes de organizaciones sociales del mundo para que les den pelota con una noble causa que tienen.

Los Paer contaron a La Teja hace semanas que quieren donar la canción “¿Cómo puede ser que alguien maltrate a un niño?”, a la fundación del actor ganador del Óscar y otras entidades que luchan por la protección de los niños. Este tema don William lo compuso y grabó en 1988.

Sean Penn tiene una fundación y un acercamiento especial con el Gobierno de Ucrania, país que fue invadido por el ruso Vladimir Putín hace casi año y medio. (JOHN MACDOUGALL/AFP)

LEA MÁS: A Jill y William Paer les urge contactar al famosísimo actor Sean Penn, ¿para qué?

El objetivo de la familia Paer es que la pieza se escuche por el mundo entero, despierte conciencia y se arme un frente común que exija un alto a la matanza de niños en la guerra en Ucrania y a la violencia contra todos los pequeñitos.

Luego de dos meses de que Jill revelara la idea que tenían, La Teja le preguntó cómo van con la búsqueda del actor o si, por el contrario, ya pudieron hablar con él o con alguien de su organización, y la respuesta de la popular cocinera fue “ahí vamos”.

“Lo que he estado haciendo es enviando correos y para ser sincera, no me contestan. Vieras que estoy un poquito desilusionada porque uno está ofreciendo ayudar. Yo no tengo contactos con Sean Pean, lo que hice fue que busqué la fundación y escribí al correo del contacto”, afirmó Paer.

LEA MÁS: Jill Paer quiere volver a la televisión, pero rechazó una reciente oportunidad, ¿por qué?

Ellos ya enviaron dos correos a Esfuerzo de Ayuda Organizado por la Comunidad, la fundación del exesposo de Madonna, pero siguen a la espera de respuesta. Jill piensa que el correo no está llegando a la persona indicada.

Pero mientras esperan esa respuesta, los Paer no se quedan con los brazos cruzados e intentan contactarse con varias otras fundaciones. También de esas esperan respuesta.

“Ha sido un poquito difícil pero no me doy por vencida, vamos a seguir y seguir insistiendo. Cada vez que tengo oportunidad mando nuevos correos”, manifestó la exparticipante de Tu cara me suena y presentadora del programa ¡Qué rico!

LEA MÁS: ¿Cuál Shakira? Jill Paer se mandó a la cantada con un tema más que pegajoso

Los Paer van a insistir hasta dar con el blanco porque ellos consideran que promueven una idea noble, importante y muy necesaria en estos tiempos.

“No hemos encontrado el clic de alguien que entienda el fin de esta iniciativa o ni siquiera han sacado el tiempo para escuchar la canción, y es frustrante, pero conozco esas cosas y uno tiene que darle y darle, y, eventualmente, alguien responde. Estamos en que vamos a seguir hasta encontrar la entidad y la persona indicada que entienda la importancia de defender la niñez”, remató Paer.

LEA MÁS: No solo Jill y William Paer han pegado madrazos en tele en un temblor, ojo a este video...

Jill está segura que si pudiera conversar con Sean Penn la respuesta del actor a la idea de ella y de su papá no se haría esperar; por eso también piden ayuda para ver cómo dan con el famoso y con otros representantes de fundaciones.

¡Les seguimos deseando suerte!