Jill Paer sorprendió a sus seguidores con una foto y salió bastante piropeada

Jill Paer siempre llama la atención con sus publicaciones, pues casi nada le da vergüenza. (Rafael Pacheco Granados)

Jill Paer puede rajar que, a sus 63 años, casi nada le da vergüenza y así lo demuestra en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram ha compartido fotografías disfrazada de carvernícola, usando un leotardo mientras hace su rutina de ejercicios o bien en traje de baño de una sola pieza.

En todas ellas sale mostrando sus frondosas piernas y su esbelta figura.

Sin embargo, esta vez decidió mostrar más de la cuenta y salió bastante piropeada por algunos de sus seguidores.

LEA MÁS: Jill Paer quiere volver a la televisión, pero rechazó una reciente oportunidad, ¿por qué?

Jill se fotografió en un traje de baño de dos piezas, demostrando que los años no pasan por ella.

“Como dice James Brown... “I feel good! (Me siento bien)”, publicó.

La chef Jill Paer luce espectacular a sus 63 años.

Inmediatamente, le empezaron a escribir mensajes como: “Espectacular”, “Hermosa y radiante”, “¡Quién pudiera!”, “¡Qué nivel!”, “¡Wow!”, “¡Qué bella!”.

Y ni qué decir del montón de corazoncitos y fueguitos que le pusieron al mostrar sus curvas y más piel de lo acostumbrado.

Jill aún sigue soltera, pues se ha dedicado a cuidar a su padre William Paer, con quien hacía el famoso programa de cocina ¡Qué rico!.

Jill Paer tiene su propia rutina de ejercicios

LEA MÁS: Jill Paer riega veneno con su nuevo look: “Me siento más atractiva y coqueta”

La experta en cocina y presentadora de televisión nos había contado que su amor propio puede más que el sentirse avergonzada.

Jill Paer acostumbra a hacer ejercicio en su casa.

Hace justamente un año había tomado la decisión de cortarse su larga cabellera, que le llegaba a la cintura, y según nos había dicho, con su nuevo look se sentía “más atractiva y coqueta”.

“Me encanta cómo me siento con mi nuevo look. Es mucho más fácil de peinar. No me estorba. Es más fresco. Quedó a un largo perfecto para poder hacerme una cola para cuando cocino o necesito recoger el pelo. La verdad es que me siento más atractiva y coqueta”, nos dijo en setiembre de 2023.

(Video) Jill Paer se recupera de una fractura

Uno de sus secretos para lucir así es que siempre ha hecho ejercicio en su casa y, por supuesto, la buena alimentación.