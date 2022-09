Joaquín Yglesias se vale de premios y otras estrategias para ganar Dancing with the Stars

Joaquín y Lucía ya empezaron a usar estrategias para ganar más votos. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Los finalistas de la sétima temporada de Dancing with the Stars ya empezaron a usar diferentes estrategias para atraer la atención del público y están ofreciendo obsequios a cambio de votos.

Uno de ellos es el cantante Joaquín Yglesias, quien a través de sus redes sociales ya está ofreciendo de todo con tal de que voten por él.

El tenor anunció que está rifando un certificado de una clínica estética, discos autografiados, entradas para la gala del domingo y otros premios más.

Además, adelantó que en la final su bailarina Lucía Jiménez sorprenderá a todos cantando junto a él en medio de una de las tres coreografías que bailarán como parte de las estrategias para atraer la atención del televidente.

“Realmente para mí ganar Dancing with the Stars está más allá de un sueño, yo me siento ganador ya con haber estado en la final, para mí era algo inalcanzable y bueno aquí estamos, así que si ustedes me hacen ganador realmente van a hacer a un niño muy, muy, muy feliz. Lo vamos a dar todo por ustedes”, dijo en su cuenta de Instagram.

Joaquín está luchando en la final contra Lorna Cepeda, Mauricio Hoffmann y Kimberly Loaiza.