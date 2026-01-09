Joaquín Yglesias sorprende con mensaje a pocos días de las elecciones presidenciales de Costa Rica

En medio del bullicio de la campaña electoral rumbo a las votaciones presidenciales del próximo 1 de febrero, Joaquín Yglesias alzó la voz con un sorpresivo mensaje dirigido a los costarricenses.

El también juez de Nace una estrella publicó este viernes un video en Instagram en el que invitó a las personas a derrotar el abstencionismo y salir a votar en los próximos comicios.

Joaquín Yglesias pidió a la gente salir a votar el próximo 1 de febrero. Fotografía: Archivo. (Instagram)

Mensaje sin bandera política, pero con fuerte llamado ciudadano

Yglesias no evidenció su color político ni insinuó a cuál de los 20 candidatos presidenciales apoya; sin embargo, sí dejó claro que la decisión es trascendental y que está en manos de todos los costarricenses.

“Vivimos tiempos que nos invitan a reflexionar. Nuestro país se ha construido gracias a personas que creyeron en el diálogo, el respeto y la participación, nada de eso es causalidad. El próximo 1 de febrero tenemos en nuestras manos una decisión sencilla pero profundamente importante: salir a votar”, dijo el galán costarricense.

El llamado de Joaquín Yglesias de cara a las Elecciones de Costa Rica 2026

“Votar es cuidar lo que somos”, afirma el artista

Joaquín destacó que ir a las urnas el primer domingo de febrero es una forma de honrar la historia del país y pidió a las personas tomar una decisión informada.

“Votar es cuidar lo que somos, es pensar en nuestros hijos, en nuestros adultos mayores y en quienes vienen después, es decir: me importa mi país”, comentó.

Llamado a una participación consciente y responsable

El artista insistió en que la democracia costarricense necesita del compromiso activo de la ciudadanía para mantenerse fuerte.

“La democracia no se sostiene sola, se fortalece cuando participamos, cuando nos involucramos y cuando asumimos nuestra responsabilidad como ciudadanos; por eso quiero invitarte a hacer una pausa importante, informarte y ejercer tu derecho al voto”, agregó.

Un cierre con esperanza por Costa Rica

Al final del video, Joaquín Yglesias abogó por una participación “consciente, con respeto y con esperanza”, porque, según sus propias palabras, “Costa Rica lo vale”.