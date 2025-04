Johanna Ortiz abrió debate al tocar un tema que a muchos les cuesta superar.

Johanna Ortiz,se separo el año pasado. (Instagram)

La expresentadora Johanna Ortiz encendió las redes al exponer un tema que para muchos es difícil de afrontar.

La guapa, por medio de su cuenta de TikTok, compartió un video donde se ve en medio de la playa bailando y en el que escribió: “¿Miedo de qué? Si un día me tocó empacar más de 10 años de vida en bolsas negras y seguir”.

Varios de sus seguidores después de ver el clip, debatieron con que la expresentadora del extinto programa Intrusos de la farándula, ya que algunos pensaron que se refería a emigrar a otro país, pero otros opinaron que no era posible, ya que ella vive en el país desde hace varios años, por lo que seguramente se refería a su divorcio.

“Yo empaqué lo mío en bolsas negras y me tuve que ir a allí, siete años. Es triste al principio, pero uno jamás se podría quedar”. “Creo que ella, con muchísima elegancia y valentía, está superando una de las etapas más difíciles de atravesar: el divorcio. Sigue adelante, siempre vienen cosas más lindas”. “Me encanta ver cómo las mujeres tomamos fuerzas de donde no hay, para seguir adelante después de tantos años entregados a una persona, siempre podemos seguir”.

“A todas las personas que pasamos por esto, el abrazo fuerte, solo nosotras sabemos lo duro que es y lo fuerte que nos volvemos, adelante vos podes”. “No son apariencias, se llama vida… realidad. Un día estás bien, pensando que tienes la vida de tus sueños y cualquier cosa puede pasar, porque las relaciones son de dos, no de uno”. “Quien no sufre, no crece”, fueron parte de los comentarios de sus seguidores.

Recordemos que fue a mediados de julio de 2024, que Ortiz dio a conocer que se divorciaba de Esteban Salazar, con quien tenía casi diez años de matrimonio y una hija de por medio.

“Quiero compartir con ustedes una noticia importante en mi vida. Después de mucho tiempo de reflexión y consideración, Esteban y yo hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Sé que esta noticia puede ser impactante para algunos de ustedes, pero quiero asegurarles que esta decisión se tomó de manera consciente y con mucho amor y respeto mutuo”, escribió en aquel momento.

La presentadora también había expresado que el hecho de terminar un matrimonio no era sencillo, sobre todo cuando hay niños de por medio, pero era consciente de que los ciclos se cierran y que lo mejor era buscar la paz y la plenitud personal.

“En mi caso, siento que yo hice el duelo estando casada. Sí, porque obviamente no fue una decisión fácil de tomar y uno va viviendo ese proceso durante la relación y ya cuando llega el momento de que pase, ya se ha vivido parte de ese duelo, dolor y esa tristeza”, dijo Joha en una entrevista que le había hecho Canal 7.