Johanna Ortiz sintió que se iba a morir en viaje a Europa junto a Jalé Berahimi

Johanna Ortiz y Jalé Berahimi se reencontraron en Europa hace unos días.

Minutos de terror fueron los que vivió Johanna Ortiz hace unos días en un restaurante en Londres, Inglaterra, donde fue a cenar con su gran amiga, Jalé Berahimi.

Joha andaba de vacaciones por Europa con su hijita Aura y al otro lado del charco se encontró con su compinche que vive allá con su esposo y su hija.

Este miércoles, Johanna contó que no todo fue felicidad en el paseíto, pues uno de los días que estuvo por allá se llevó un gran susto que, por poco, la manda al hospital.

Según la expresentadora de tele hasta el miedo de morir le pasó por la mente producto de la complicada situación que sufrió durante la salida de amigas.

Todo iba bien en el fino restaurante londinense en el que estaban disfrutando de margaritas y una rica cena. Joha contó que pidió una ensalada de atún que estaba deliciosa pero que le jugó una mal pasada.

Johanna Ortiz compartió esta fotografía del platillo que la intoxicó.

Mientras chismeaban de la vida y disfrutaban de la cena y los traguitos, de repente Joha comenzó a sentir cosas muy raras sucediendo en su boca y labios. “De pronto se me empieza a hinchar la boca por dentro, los labios, la lengua no, pero yo sentía los cachetes por dentro hinchados y le dije a la Negra (así le dice a Jalé) que me había dado una reacción alérgica”, continuó.

Ortiz mencionó que todas las alarmas se le encendieron cuando no podía frenar la situación. En el restaurante no tenían nada qué darle, entonces salieron corriendo, cogieron un taxi y llegaron a una farmacia.

“Yo pensaba en que se me cerraran las vías respiratorias y yo ahí (en esa parte del mundo). Le decía a la Negra que no me dejara morir y ella me callaba”, mencionó la expresentadora de Repretel.

Johanna Ortiz viajó sola por primera vez con su hijita Aura, de cinco añitos.

Un medicamento de la farmacia le frenó la reacción alérgica aunque Joha reconoció que sí temió muchísimo porque en un momento la situación parecía incontrolable.

“Pero literal, fue un susto horrible. Casi termino en un hospital y en ese momento agradecí viajar con seguro médico de viajes. Es una recomendación que, de corazón, les hago”, terminó.