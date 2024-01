Johanna Solano cuenta su experiencia viviendo con 6 “perrhijos”

Johanna Solano es una guapísima "mamá perruna". (Instagram)

Además de ser una guapísima exreina de belleza, una deportista bastante disciplinada y una de las presentadoras de televisión más radiantes de la pantalla costarricense; Johanna Solano es una apasionada mamá perruna.

La exmiss Costa Rica tiene seis “perrhijos” y este martes en sus redes sociales se tomó unos segundos para compartir con sus seguidores la experiencia de vivir con tantos peluditos en la casa.

LEA MÁS: Johanna Solano “dialogó con la arena” en la Palmarín de Ciclismo y vea cómo quedó

Solano reconoció que no es nada fácil ser “mamá” de seis perritos, pero sí aclaró que con todo y eso, no escogería otra vida, aunque tenga que “partirse” en mil pedazos para atender todas las necesidades de sus mascotitas.

“Vean, con todo y lo que los amo, vivir con 6 perros no es nada fácil. Es muy chiva, muy vacilón, es bonito, pero no es fácil. Pero con todo y el trabajo que me demandan todos los días, vengo a dejarlos en peluquería a los seis, regreso y la casa está completamente sola, con todo y lo que representan de trabajo, no hay duda de que no escogería otra vida”, dijo Johanna en una historia que compartió en Instagram.

Mencionó que cuando no los tiene con ella los extraña demasiado porque sus perritos “son lo máximo” y sin ellos, estar en su casa no tiene sentido.

Johanna Solano habla de su vida con 6 perritos

LEA MÁS: Johanna Solano se convenció de que en su otra vida no fue costarricense

“Hacen demasiada falta. Son lo máximo. Están locos pero los amo. La casa así (vacía), en serio, no tiene sentido. No sé cómo hace la gente que no tiene perros, de verdad que no la entiendo”, finalizó la guapa.

Joha reflexionó sobre la vida con sus animalitos un día después de volver a ver a Fito, un perrito que se encontró golpeado y asustado en medio de la nada, en un tramo del trayecto de una carrera de ciclismo que hizo hace unas semanas.

Ella no pudo atender al perrito en ese momento porque no tenía cómo hacerlo, pero aprovechó su músculo en redes y con una historia en Instagram pidiendo ayuda, el animalito fue rescatado por un muchacho, quien lo llevó al veterinario y ahora le busca una nueva casita.

“Hoy Fito, sin duda en uno de sus momentos más oscuros, decide confiar nuevamente y es lo más tranquilo y dócil que se pueden imaginar. Me parte el corazón saber que un día tuvo una familia y que fue descartado como basura, cuando un perro es el tesoro más grande que alguien puede tener”, refirió Solano antes de hablar de sus seis “perrhijos”.

LEA MÁS: Johanna Solano quiso evitar colerones y tomó una drástica medida al hablar de un tema

No hay duda que la presentadora de Nace una estrella tiene un gran corazón por los animalitos. ¡Qué linda Joha!