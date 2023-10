Johanna Solano quiso evitar colerones y tomó una drástica medida al hablar de un tema

Johanna Solano actualmente deslumbra como conductora de Nace una estrella. (Instagram)

Johanna Solano quiso evitar el disgusto que se llevó a mediados de junio cuando habló de un estilo de alimentación que sigue, y en una publicación que hizo este miércoles sobre el mismo tema prefirió curarse en salud.

La presentadora de Nace una estrella bloqueó los comentarios de una reciente publicación en su Instagram, en la que abordó, de nuevo, el tema del veganismo, en el que basa su alimentación desde inicios de este año.

Joha quiso evitar encontronazos con sus seguidores y como no les estaba pidiendo ninguna opinión o punto de vista, según justificó, decidió no permitir que nadie le escribiera nada.

“De una aclaro: no tengo nada contra los carnívoros. No los juzgo, no los odio. Solamente comparto mi experiencia y no permito comentarios porque no hago esto para recibir retroalimentación (ni buena, ni mala)”, escribió la exmiss Costa Rica antes de responder algunas dudas o mitos sobre el veganismo.

Solano mencionó que es común que la gente le pregunte por qué se hizo vegana y la razón más poderosa que la motivó a ese cambio fue, simplemente, el bienestar de los animales.

Pero no es la única pregunta que recibe del tema la guapa exreina de belleza, quien el 13 de junio le dijo de todo a un veterinario, quien le escribió por privado de Instagram cuestionando su estilo de alimentación.

De todas las cosas que le preguntan sobre el tema, hay una que le da mucha risa a la modelo y deportista: ¿De dónde obtiene la proteína?, la cual mucha gente piensa que solo está en la carne.

“Me da mucha risa porque me parece increíble que en estas épocas en las que hay tanto acceso a la información, la gente siga pensando que la proteína solo está en la carne. Pero bueno. De hecho las legumbres (frijoles, garbanzos, lentejas, guisantes, soya) tienen alta proteína, también el trigo, la avena, algunos frutos secos y semillas (almendras, maní) son una buena fuente de proteína”, dijo la guapísima triatleta.

Johanna Solano hizo esta publicación en redes sociales, pero le bloqueó los comentarios. (Instagram)

También comentó sobre si ser vegano sale caro, y con un rotundo “no” más bien dijo que la dieta vegana le sale más barata, pues se ahorra algunos rojitos porque no compra ni carne, ni pollo, ni pescado, ni cerdo.

Otro tema del que aprovechó hablar la guapa fue de la filosofía de mucha gente de que los animales fueron puestos en la tierra para comer.

“Puede ser, digamos que sí. Pero eso nunca me hizo sentir mejor. Si puedo evitar su sufrimiento en vida o su muerte, lo voy a hacer. No veo sentido en intervenir en su vida para complacer un antojo, si mi cuerpo no lo necesita. A mis ojos es egoísta, fuera de toda compasión por el dolor ajeno. Porque el dolor de un animal al final también es dolor. Y no solamente a la hora de morir lo sienten. Repito, es mi decisión”, afirmó.

Además, se refirió a la supuesta falta de energía, nutrientes o variedad en las comidas de las que, según algunas personas, experimentan las personas veganas, temas que desde su óptica son mitos.

Por esta publicación que hizo en junio, Johanna Solano recibió un mensaje de un veterinario que le cuestionó su estilo de alimentación. (Instagram)

Eso sí, Johanna invitó a las personas que quieran adoptar el veganismo en su dieta a que lo hagan de la mano de un profesional en nutrición, para vigilar de cerca que el cuerpo esté recibiendo todos los nutrientes que necesita para estar bien.