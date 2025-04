Johanna Solano revela las rudas secuelas que sufre tras peligroso accidente en Sudáfrica

Johanna Solano conversó con la Teja sobre si estado de salud y su rodilla. (Archivo/Archivo)

Johanna Solano tuvo que dejar una de sus grandes pasiones tras sufrir un accidente en Sudáfrica.

La exmiss Costa Rica y atleta confesó que, a raíz de una caída en una carrera de ciclismo, fue operada de emergencia y ha tenido que pausar sus entrenamientos, algo que formaba parte esencial de su vida.

A pesar de eso, no se echa a morir y más bien disfruta de hacer una pausa en el corre corre diario.

“Yo hubiera creído que iba a extrañar un poquito más los entrenamientos, pero vieras que la verdad no me ha pegado tanto no poder entrenar, pues porque también lo estoy agarrando como descanso; ya tenía bastante tiempo, más de un año, de no tomarme ningún descanso de entrenamiento. Entonces me está cayendo bien; quizás sufro un poquito más las cosas cotidianas, como caminar normal o ir al baño normal. Creo que eso me pega un poquito más y no tanto la falta de entrenamiento”, comentó en una entrevista que le hizo La Teja.

La reina de belleza, que representó al país en Miss Universo 2011, fue operada el 20 de marzo en Sudáfrica por complicaciones en su rodilla derecha.

“Tuve una cirugía el 20 de marzo, tuve que entrar lamentablemente a quirófano en Sudáfrica un día después de mi accidente debido a que el hoyo que se me hizo de la caída se cerró sin haberse limpiado antes. Eso generó complicaciones que, gracias a Dios, se detectaron temprano y no pasó a más”, agregó.

Joha explicó que se siente más tranquila en Costa Rica y que el dolor en su rodilla ha disminuido un poco.

Johanna Solano contó que el antibiótico que estaba tomando la afecto bastante. (Instagram Johanna Solano/Tomada de Instagram)

“La verdad es que en Sudáfrica fueron días mucho peores que los de ahora. Entonces, la verdad, sí siento que estoy viendo un poquito la luz. Todavía tengo algunos problemas de movilidad, pero sigo confiando en Dios en que va a ser momentáneo y que con terapia, buena actitud y mucha fe voy a salir adelante”, agregó.

Johanna Solano es una de las presentadoras de Nace una estrella. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La Teja estuvo presente en la primera gala de “Nace una Estrella” y a Solano la vimos sentada en una sillita mientras no estaba en cámara; eso sí, siempre elegante con su vestido y tacones.

“Los tacones sí me los tuve que poner hoy, pero fue impresionante, porque la verdad me duele menos con tacones; no sé si será una cuestión de la pose o la posición de la rodilla, pero de hecho, renqueo un poquito más y me duele un poquito más en tenis. No lo esperaba, la verdad, yo tenía miedo de ponerme los tacones y en el momento en que me los puse me sorprendí”, detalló.

Solano dijo que le da miedo manejar carro porque todavía no puede hacer movimientos muy bruscos.

“Trato de no, porque no puedo hacer movimientos muy rápidos, todavía me da miedo y, como me duelen ciertas cosas, hay que cuidarla porque no sé qué tan estable esté todavía. La rodilla tiene ligamentos y todo eso, entonces trato de no hacerlo”, agregó.

La atleta contó que, tras el accidente, ha contado con el apoyo incondicional de su familia.

“Tengo a mi pareja que me acompaña y me ayuda en todo y me lleva a mis citas”, detalló.

Una de las buenas noticias es que Johanna ya dejó de tomar antibióticos, mismos que le estaban afectando.

“Los antibióticos me estaban afectando muchísimo a nivel de salud, y es que yo no estoy acostumbrada a tomar pastillas, no tomo pastillas para absolutamente nada, no me gustan. Lamentablemente, para una situación como esta, ya era prácticamente obligatorio, para evitar infecciones. Mi estómago no está acostumbrado a pastillas y, aunque no parezca, también las sufrí bastante, fuera de la rodilla”, expresó.

La deportista comentó que una de las cosas que la está ayudando es la terapia de frío y la cámara hiperbárica.

“Gracias a Dios, uno de mis patrocinadores es un hospital, entonces han estado pendientes de mi recuperación. Estoy incluso con terapia de psicólogo deportivo, terapia física; realmente ha sido integral mi recuperación, no me puedo quejar. La verdad que todos los días están súperpendientes de mí; estoy segura de que con un equipo así detrás, la recuperación va a ser mucho más rápida”, agregó.

Johanna Solano es muy activa en el deporte. (Johanna Solano/Instagram)

Joha también dijo que no es la primera vez que el canal la chinea por lo que sucedió, sino que la producción siempre ha estado al tanto de lo que necesite.

“Desde que se enteraron del accidente han estado muy pendientes, toda esta semana desde que regresé, me quitaron todas las entrevistas y todas las apariciones públicas, precisamente para priorizar mi descanso. Me dejaron descansar lo máximo posible hasta el día del ensayo general. Pero también, ahí siempre tengo mi sillita, me están preguntando todo el tiempo cómo me siento, incluso se consideró en algún momento que si yo prefería salir en tenis, pues hacerlo, pero lo dejé como último recurso, la verdad quería ponerme los tacones, pero hasta ese tipo de consideraciones se dieron”, confesó.

La guapa reconoció que con el primer programa se sentió muy feliz y emocionada y que más bien era una lástima que fuera tan cortico.

“Nace una Estrella siempre despierta muchas emociones, no solo en mí, en toda la gente que lo ve. Por conocer la historia detrás de cada uno de los participantes, lo dura que ha sido la vida de muchos y el talento tan bonito que tienen. Poder verlo en vivo es una gran bendición”, concluyó.