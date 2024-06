Johanna Solano reveló una de sus mayores debilidades tras enfrentar una prueba de fuego

Johanna Solano está muy feliz porque por primera vez compitió en un campeonato de natación. (Instagram)

Los famositicos usan cada vez más sus redes para contar a la gente cosas de ellos que nadie imagina.

Johanna Solano fue la más reciente conocida que usó su Instagram para eso, al revelar cuál es una de sus mayores debilidades como deportista.

Solano hizo la confesión el martes tras contar que el fin de semana participó en dos competencias deportivas en las que obtuvo resultados muy por encima de los que esperaba.

“El sábado competí en mi primer campeonato de natación. Si hace unos años me hubieran dicho que competiría en la que considero mi mayor debilidad, me hubiera reído mucho, y mucho menos hubiera creído que saldría con tres medallas de las tres distancias en las que competí”, afirmó la exmiss Costa Rica.

Según reconoció Joha, se enfrentó a esa prueba con miedo, pero impulsada por personas a las que agradeció porque, de lo contrario, no se hubiera arriesgado.

“Definitivamente no será mi último torneo, aprendí muchísimo y me sentí querida y apoyada por todos los piratas de la academia”, mencionó.

Johanna Solano es una belleza de mujer.

Tras esa competencia, el domingo la guapa se enfrentó a otra, pero esta vez de ciclismo de ruta y, aunque fue desafiante, la pasó muy bien.

“Llegué sin expectativas de nada, pero con ganas de entrenar duro y probarme. Definitivamente el ritmo me fue matando, sobre todo porque no me he bajado de la MTB (de montaña). Morí, reviví, volví a morir y volví a revivir, pero la pasé increíble. Fue un gran entrenamiento y me siento orgullosa de haberme mantenido siempre positiva”, consideró.

Joha destacó que cada día se siente más afortunada y agradecida por poder exigirle tanto a su cuerpo que, gracias a Dios, se mantiene saludable y fuerte ante la tanta presión y fatiga a la que, según ella misma, lo somete.