Jonathan Samuel tras ganar Tu cara me suena: “Me deja muchas ganas de seguir trabajando”

Jonathan Samuel fue el gran ganador de Tu cara me suena. Ramzi quedó en segundo lugar de la competencia. (Cortesía Teletica)

El cantante Jonathan Samuel se convirtió este domingo en el gran ganador de la sétima temporada de Tu cara me suena, gracias al público que votó por él.

El exintegrante del dúo Los Huracanes dijo al terminar el programa de Teletica que su triunfo se lo dedicaba a Dios, a su familia y a su gran amigo del alma Carlos Cruz, de quien aprendió mucho cuando decidió dedicarse a la música.

Cruz se está recuperando de un severo problema de salud que tuvo en sus intestinos, por lo que para el nuevo campeón, su amigo es un “gran luchador” por lo que también merece los aplausos.

Jonathan no ocultó su felicidad al escuchar que se ganó los 7 millones de colones que donará a una fundación que a familiares de pacientes con cáncer. (Cortesía Teletica)

Jonathan disputó el primer lugar contra Ranzi, luego de que anunciaran que Rosibel Carvajal se quedaba con el tercer lugar; Elena Umaña en el cuarto lugar, mientras que, Brian Cálar en el quinto.

“Cuando estábamos ahí solo pensaba que cualquiera de los dos podía ser el ganador porque Ramzi es una voz espectacular. De hecho, cuando se iban alejando mis compañeros yo solo decía en mis adentros: ‘¡ay Dios, Ay Dios!’”, mencionó.

El nuevo campeón agregó que está muy agradecido con toda la gente que lo apoyó en el concurso y que lo más bonito del programa fue todo el aprendizaje que le dejó vivir esta experiencia y las ganas de seguir luchando por sus sueños.

“He aprendido mucho de mis compañeros, de toda la producción, me deja muchas ganas de seguir trabajando, y sobre todo, mucha gente que no me conocía y que ahora tengo el gusto de tener una relación con ellos por redes sociales, gracias al programa, así que no hay pérdida en ningún sentido”, dijo.

Jonathan Samuel trabajó muchos años junto al músico Carlos Cruz en el dúo Los Huracanes.

Premio ayudará a muchos

Jonathan Samuel decidió donar los siete millones de colones del premio a la fundación Unidos contra el cáncer, pues según explicó, quería premiarlos por la gran labor que hacen con los familiares de víctimas de esta enfermedad.

Durante el programa también tuvo la oportunidad de ayudar a otras dos fundaciones al ganar dos de las galas.

“El cáncer creo que es una enfermedad que no solo trae dolor a la persona que la padece, sino también a las personas que están alrededor y esta fundación se encarga precisamente de llevar un poco de paz, de abrazarlos y decirles que no están solos, personas que vienen de largo y que tienen que atenderse en el hospital México, ellos lo abrazan, les da sus alimentos, los mantiene tranquilos y dan soporte, así que esto va para ellos con mucho cariño, con muchísimo amor y es de parte de Dios, porque Él fue el que hizo todo”, mencionó.

Jonathan imitó a Juan Gabriel en la última gala de Tu cara me suena. (Cortesía Teletica)

Además, agradeció al humorista Adolfo “Opo” Marín, quien fue el que lo impulsó a audicionar en el programa de Teletica.

El nuevo campeón espera que a partir de ahora se le abran muchas puertas laborales y dice confiar en que solo cosas buenas vendrán para él y su familia.

“Tengo que seguir trabajando, ese es mi trabajo, ser cantante, y yo creo fielmente en Dios y que Él tiene cosas buenas para mí”, concluyó.