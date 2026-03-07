Jorge Montoya inició cantando en karaokes y ahora sus composiciones suenan en la radio

Jorge Montoya es un nuevo cantante costarricense de música regional. (Cortesía /Cortesía)

En bares, fiestas y escenarios de todo el país empieza a sonar cada vez más el nombre de Jorge Montoya, un cantante costarricense que poco a poco se abre camino en el ambiente musical con un estilo muy marcado por la ranchera y la música popular.

Aunque hoy ya tiene canciones sonando en radio y una agenda llena de presentaciones, su historia en la música no comenzó de la noche a la mañana. De hecho, durante muchos años se dedicó a otra profesión completamente distinta, mientras la espinita de cantar seguía latente.

Ahora, con composiciones propias, presentaciones en diferentes rincones del país y nuevas colaboraciones en camino, Montoya asegura que apenas está empezando a construir el camino que soñó desde niño, pues “siempre tuve la espinita de cantar”.

Conozca un poco más de este artista vecino de Tres Ríos, quien cuenta con temas propios como: “Madre de mi corazón”, “Ladrona” y “Cantinero”, que ya suenan en la radio.

—¿Hace cuánto se lanzó como solista?

Desde la escuela siempre me ha gustado cantar. Participaba en festivales de talentos y en todo lo que tuviera que ver con música. Siempre andaba con esa espinita de querer ser cantante.

Pero fue hace como dos años y medio cuando me animé de verdad. Yo siempre iba a karaokes y unos amigos me decían: “¿Por qué no se manda al agua?”. Entonces un día me decidí, compré un equipito y empecé a hacer shows pequeñitos en algunos lugares.

Poco a poco se fueron abriendo más oportunidades. Además, siempre me ha gustado componer, escribir letras románticas o de despecho, así que todo se fue acomodando como por la mano de Dios.

—¿Por qué la música? ¿De dónde nació esa pasión?

Creo que viene mucho de mi papá. Él también era muy fiebre del karaoke y ganó varios concursos. A él le encantaba escuchar a Vicente Fernández, así que yo crecí oyendo rancheras todo el tiempo.

También mi abuela escuchaba mucho ese tipo de música, entonces desde pequeño me gustó mucho lo ranchero y lo regional mexicano. Siento que por ahí viene toda esa influencia.

Jorge Montoya hace sus propias composiciones y ya varias de sus canciones han sonado en las radios de corte popular. (Cortesía /Cortesía)

—¿Qué dijo su papá cuando usted decidió lanzarse a cantar?

Muy orgulloso. De hecho, él siempre me decía que cantaba bonito y que debería intentarlo. Ahora que escucha mis canciones en radio o en plataformas, se pone muy feliz.

Además, como nos llamamos igual, Jorge Montoya, él siente que es como una herencia que está quedando, algo que sigue con el mismo nombre.

—¿Le costó vencer la vergüenza para subirse a un escenario?

La verdad, no. Yo siempre he sido el que anima las fiestas en la familia, el que hace los juegos y el que arma el ambiente. Incluso, por un tiempo fui animador de eventos.

Lo que sí me costó fue pensar: ¿será que la gente me va a aceptar?, ¿me contratarán? Ese era el miedo más grande.

—¿Y al principio fue difícil que lo contrataran?

Curiosamente, no. Mi primer show fue en Tres Ríos y ahí había dueños de bares que me vieron cantar. Cuando terminé, se acercaron a preguntarme por fechas.

Este ambiente funciona mucho por recomendación. Un bar le dice a otro y así se va haciendo la bola. Gracias a Dios, desde entonces la agenda siempre ha estado movida.

—¿Antes de la música usted tenía otra profesión?

Sí, yo era tatuador. Tenía un estudio con mi hermano Kevin Montoya. Lo curioso es que la gente llegaba esperando escuchar rock y lo que sonaban eran rancheras de Jessy Uribe, Pepe Aguilar o Christian Nodal.

Mientras tatuaba, yo iba cantando y los clientes me decían: “Cántese otra”. Así que también por ahí empezó a crecer la idea de dedicarme a esto.

—¿Ya dejó el tatuaje por completo?

Sí. Duré siete años tatuando, pero llegó un punto en que no podía con las dos cosas. Cantaba hasta las tres de la mañana y a las ocho ya estaba tatuando. La música empezó a demandar más tiempo, viajes y presentaciones, así que tuve que elegir.

“Cada meta que se cumple abre otra nueva. Yo solo quiero seguir cantando y llevar esta música cada vez más lejos”. — Jorge Montoya, cantante

—¿Cuál fue la primera canción que logró sonar en radio?

Se llama “Madre de mi corazón”, una canción que le escribí a mi abuela, que ya falleció. Es una ranchera bastante sentimental. La pusimos en radio y el año pasado estuvo seis semanas en el número uno. Para mí fue algo increíble porque uno piensa que eso es muy difícil de lograr.

Jorge Montoya grabó una nueva canción llamada "Cantinero" junto a Bryan Vega. (Cortesía /Cortesía)

—Ahora está promocionando un nuevo tema. ¿Cómo nació?

La canción se llama “Cantinero” y la grabé con Bryan Vega. Lo curioso es que él llegó a tatuarse conmigo y, mientras lo tatuaba, sonó la maqueta de la canción en mi teléfono.

Le gustó mucho y me dijo: “¿Por qué no la grabamos juntos?”. Así fue como nació todo. Luego fuimos donde el productor Alfonso Valverde y en cuestión de semanas ya estaba lista.

Ahora estamos trabajando en el video.

—Después de todo lo que ha pasado en tan poco tiempo, ¿qué metas tiene ahora?

Mi sueño más grande es hacer un puente entre la música regional mexicana o popular y Costa Rica. Me encantaría trabajar con artistas internacionales.

He tenido contacto con gente del equipo de Jessy Uribe y con su papá, por ejemplo. Son puertas que uno va tocando poco a poco.

Como digo yo, es ir picando piedra suavecito, pero con mucha fe de que las cosas se van a dar.