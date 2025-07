Cinthia Arévalo llegó de Honduras directo a conquistar al público tico con su voz

La cantante Cinthia Arévalo es muy popular en la zona de Guanacaste. (arvalocm/Cortesía)

La cantante Cinthia Arévalo es hondureña de nacimiento, pero desde hace ocho años se convirtió en una tica más.

Ella inició su carrera musical en una agrupación de Filadelfia, Guanacaste, donde vive todavía, pero después de la pandemia decidió lanzarse como solista.

Conozca un poco más de esta talentosa mujer, quien además es una gran pulseadora porque, aparte de ser artista, es empresaria.

- ¿Qué la trajo a Costa Rica y hace cuánto se vino?

Soy una persona que me pongo muy creativa antes de dormir y le he hecho mente a un montón de cosas y creo que de cierta forma estaba destinada a estar aquí. Tenía 19 años cuando me vine de Honduras; o sea, ni siquiera era mayor de edad, porque en Honduras uno es mayor a los 21. Me acuerdo que sabía que un hermano de mi papá vivía por acá. Me acababa de graduar del colegio y había estado trabajando, por lo que había ahorrado una plata y dije: ‘yo quiero ir a Costa Rica a conocer’. Fui a sacar el pasaporte, mis papás me firmaron el permiso de salida y me vine por 15 días.

- Entonces, ¿qué la hizo quedarse más tiempo?

El hermano de mi papá me dijo que había un grupo (Chacaban) que estaba buscando una cantante, aquí en Filadelfia. Creo que esa fue como la primera razón por la que me quedé, porque se me dio la oportunidad. Según yo, iba a cantar durante dos meses y después que se me vencieran los tres meses de estar aquí me devolvía, pero por cosas de la vida me quise quedar más tiempo y creo que esa fue la razón por la que me quedé.

Cinthia Arévalo ha tenido la oportunidad de abrirle el concierto a varios artista internacionales del género grupero cuando vienen al país. (arvalocm/Cortesía)

- ¿Le dio mal de patria o se sintió mal por dejar a su familia?

Sí, al principio fue muy difícil cuando ya había pasado tiempo, pero siempre he sido como muy independiente, desde chiquita, y muy libre; entonces, al principio, sí me dio ese mal de patria que le llaman, pero después me adapté y cada vez que podía, me iba unos días para allá.

Pasaron un montón de situaciones difíciles, hubo unos inconvenientes ahí y, como a los tres meses, me fui a vivir sola con la intención de devolverme, pero no quise hacerlo, porque no quería que nadie me dijera que no pude salir adelante sola. Creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque después de esos momentos complicados que pasé, en un país que no es el mío, donde no conocía nada, empezaron a pasar cosas bonitas.

- ¿Y de quién heredó ese gusto por el canto?

Mi papá canta, pero nunca ejerció como músico en ningún aspecto. Creo que es el único de toda la familia, de mi mamá y mi papá, que digamos hasta donde yo sé que tiene ese talento, y yo también lo traigo. En mi familia no hay músicos, no hay gente que toque guitarra, o piano, no hay cantantes, no hay nadie.

Cinthia Arévalo acaba de estrenar un tema como Jecsinior Jara que se llama "La noticia". (JOHN DURAN/John Durán)

- ¿Por qué se fue por el género de la música banda?

Siempre escuché música de banda; en Honduras siempre ha sonado. A mí me empezó a gustar, primero Gloria Trevi, y me interesó mucho la historia. Entonces de ahí fue cuando me familiaricé más con la música. Cuando vine a Costa Rica intenté hacer un proyecto de música de banda, pero tenía un amigo en ese tiempo que me decía: ‘Cinthia, aquí tiene que cantar charanga, plancha, y cumbia, porque aquí la gente no escucha música de banda’. En ese tiempo ya cantaba en el grupo bachata y bolero, conocía la cumbia, y la música tropical.

- ¿Cuánto duró en el grupo y por qué se lanzó como solista?

En Chacaban estuve alrededor de tres años, luego se vino la pandemia y se acabó el grupo. Después de la pandemia inicié un negocio, porque estaba estudiando diseño gráfico; este es el que atiendo entre semana (una empresa de artículos publicitarios), y los fines de semana me convierto en cantante, porque igual quería seguir en la música, y fue cuando empecé como solista.

- Ya ha grabado algunas canciones propias, ¿cómo se llaman?

Tengo un sencillo que se llama “Ni con una ni con otra”, que ese, al día de hoy, es el tema más conocido. Había grabado un cover que se llama “La Antigüita”, hace tres años más o menos, y también tengo otros temas originales por ahí, como “El Garrafón”. Hace poquito saqué un pequeño EP, que lleva como una línea de historia, digamos, y son tres canciones que también son totalmente originales. Se llaman “Qué lástima me das” y “El tiempo regresaba” y “Me di cuenta”.

Cinthia asegura que sus tatuajes son como su sello personal y que lleva como 20 diseños. (arvalocm/Cortesía)

- ¿Cómo se ha tomado el público su orientación sexual?

Hay gente que ni siquiera sabe que tengo mi pareja. No es algo que oculto, pero no es algo que exponga mucho. Si me toca presentarla y me siento en confianza, solo digo que ella es mi novia. No porque no esté segura de lo que soy, porque, la verdad, estoy muy segura. Mi música, si usted escucha tres de mis canciones originales, son dirigidas de mí hacia otra mujer.

