Jecsinior Jara se casó con el hombre que robó su corazón pero guardó el secreto por muchísimo tiempo

Jecsinior Jara tiene 17 años de relación con el odontólogo Jorge Riggioni Zamora, con quien se casó el 30 de abril del 2023. (Cortesía)

El cantante Jecsinior Jara sorprendió este martes al confirmar la noticia de que se casó con el odontólogo Jorge Riggioni Zamora el 30 de abril del año pasado.

Así como lo leyó, el artista está a poco de celebrar su primer aniversario de bodas y durante todo este tiempo mantuvo la noticia en secreto.

Jara habló con La Teja y confirmó que le dio el “sí, acepto” a su pareja luego de 16 años de relación amorosa y exactamente el día en que su ahora esposo cumplió los 63 años.

“Me casé, no en secreto como se anda diciendo, lo que pasa es que cuando uno se casa no tiene por qué andarlo publicando. Es mi vida privada”, afirmó Jara a este medio.

El cantante de música regional mexicana contó que entre los momentos del compromiso y del matrimonio solo transcurrieron tres días, ya que todo fue sumamente rápido.

Jecsinior Jara y Jorge Riggioni Zamora tienen un círculo de amigos muy cerrado y discreto, de ahí que el secreto de su boda se haya mantenido por tantos meses. (Cortesía)

Jecsinior pidió la mano el viernes 28 de abril, entre ese día y el sábado 29 –con otros dos amigos– prepararon la que sería la fiesta de cumpleaños del doctor Jorge, y el domingo 30, de forma sorpresiva y en media celebración, se casó.

“La boda fue una sorpresa. Fue en el cumpleaños de él, de hecho planeamos esa fiesta juntos con dos amigos más y era una celebración de cumpleaños normal, pero yo planeé para que llegara un abogado y de pronto se sacó la mesa y ahí nos casamos”, reveló.

En la actividad había amigos y algunos familiares, quienes también quedaron sorprendidos por aquel momento, pues nadie estaba preparado, ni ellos vestidos de novios; de hecho, Jecsinior contó que se casaron de pantalón de mezclilla y tenis.

No hubo queque porque no les gustan las celebraciones con pasteles, no hubo vals, ni brindis, ni anillos, ni nada de lo que tiene una boda.

“En realidad no fue nada planeado, fue muy espontáneo y en nuestra casa. Nadie sabía nada, de hecho, aunque no hubo muchas cosas que hay en bodasn sí hubo un buqué porque un amigo que no pudo ir se dio cuenta de que nos estábamos casando y envió a la casa un pedido con el ramo. Fue su regalo”, dijo.

Jecsinior Jara ni se casó de sombrero porque eso es ropa de trabajo. (Cortesía)

Como recién casado

Precisamente esa discreción que logró tener en ese momento se logró por el círculo de amigos que tiene, ya que no les gusta pasar documentando la vida de ellos o de la de otros en redes sociales, al punto que no hay fotografías de la boda.

El cantante de “Hey baby” aseguró que al hacer pública la noticia de que se casó, siente como si eso hubiese sucedido el fin de semana, ya que mucha gente está hablando del asunto, incluida su mamá, quien no sabía nada de que daría el “sí”.

Sin embargo, su pareja y él ya había comentado desde mayo del 2020, cuando se oficializó el matrimonio igualitario en Costa Rica, sobre formalizar la relación “caminando al altar”.

“Tengo 16 años con mi pareja, vamos para 17, entonces siempre hemos tenido una relación muy estable, muy bonita, muy de nosotros y para nosotros. Apenas aprobaron la ley lo venimos contemplando”, continuó Jara.

Y sobre cómo se siente a casi un año del sí, está muy contento y sí percibe un cambio en la relación a pesar de que tenían muchos años de vivir juntos.

“La relación toma otro rumbo, el que salga casado en el Registro Civil sí cambia la perspectiva, es que ya eran 40 años de vida y 20 años de carrera musical, tenía que sentar cabeza”, indicó.

De lo que dieron de comer para la boda ya ni se acuerda, piensa que fue picadillo y que hubo una parrillada, aparte de los traguitos que no podían faltar.

Jecsinior Jara participó en el 2018 en Dancing with the Stars. (Jeffrey_Zamora_R)

Ah, y si se preguntan si cantó en su boda, la respuesta es no, porque jamás podría permitirse cantar en ese momento porque todos los días lo hace por trabajo.

Desde La Teja le deseamos un feliz matrimonio y primer aniversario de bodas al cantante.

