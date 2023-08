Al borde de las lágrimas, el cantante Jecsinior Jara habla de su carrera musical, lo bueno y lo malo

El cantante Jecsinior Jara está promocionando su nueva canción "Te perdí". (Cortesía)

La carrera musical del cantante Jecsinior Jara llegó este 2023 a su mayoría de edad y cuando él habla de lo que han implicado estos 18 años de trayectoria, las lágrimas inundan sus ojos.

Al oriundo de Colorado de Abangares, Guanacaste, le conmueve referirse a su travesía por la música porque eso significó dejar de pasar mucho tiempo con sus seres queridos.

Jecsinior Jara habló de su carrera con La Teja

Esa lejanía de su mamita, tíos, primos y amigos, y la falta de tiempo para estar con ellos le aguan los ojos a este artista, quien con todo eso agradece a Dios el éxito que lo ha acompañado en su aventura como cantante.

“He perdido mucho tiempo y es lo que más, digamos, el artista lamenta de su carrera, tiempo con su familia, tiempo con su gente cercana. He perdido muy buenos amigos, he recorrido este país muchos años y tengo buenos amigos por todo lado, pero casi no puedo verlos. El miércoles me tomé el tiempo de llamar a mi mamá porque llevaba cuatro días de no hablar con ella y me pongo así de sensible porque son cosas que uno sacrifica y eso es lo que rechazo de esto, pero tengo que darle porque si yo estoy bien, mi gente está bien”, contó Jara a La Teja.

Hablar de su mamá y su papá (falleció en el 2019) quebrantan todavía más al cantante de música grupera. Dice que su mamá es su fan número uno y que siempre pasa pendiente de todo lo que él pone en Facebook porque de esa manera lo siente cercano y sabe que está bien.

“La muerte de mi papá me duele muchísimo y ahí viene parte del rechazo al tiempo que se perdió, entonces trato de buscar espacios, pero a veces que cuesta”, contó.

Hace poco, por ejemplo, tenía un concierto en Tilarán, entonces se fue tempranito para pasar a saludar a su familia de Guanacaste, pero un accidente que hubo en el camino provocó presas que le quitaron de sus manos el tiempo para ver a sus seres amados.

En el 2018, Jecsinior Jara estuvo en Dancing with the Stars. El programa de canal 7 le dio mucho público del GAM. (Mayela Lopez)

“Entonces estos 18 años de carrera han sido fuertes, intensos y de mucho trabajo. Han sido de aprender a mi mismo y de luchar contra mi mismo. Además de ese tiempo perdido (con la familia) está el otro tema de esforzarse porque ser artista aquí no es fácil, de confiar en la gente, de empezar a buscar verdaderos amigos en el medio y de evitar a la gente que te busca por el sombrerito o algún interés. Estos 18 años me han dejado aprendizajes y lecciones aprendidas como el no tener miedo a seguir tocando puertas que en algún momento te cerraron”, comentó Jara.

Sí aclara que la música también le ha dado grandísimas alegrías como tener a sus “doñas Juanas” por muchos rincones del país.

Las “Doñas Juanas” son las fans de Jara, así las llama él y dice que las ama por apoyar su música, pero también porque cada que pueden lo chinean con comiditas y cositas que le llevan por donde él ande.

“También me siento contento por el tema de la internacionalidad, porque siento el cariño de la gente y porque tengo amigos que me ayudan y que creen en mi trabajo y eso me motiva bastante”, puntualizó.

De estreno

Jecsinior habló con La Teja sobre el tiempo perdido, precisamente porque está promocionando su nuevo éxito musical “Te perdí”, el tercer sencillo que lanza este año como parte de su celebración por los 18 calendarios en la música.

La canción es un “cover” (copia) de la balada romántica “Te perdí” del cantante hispano-francés Chris Durán, quien hizo bien famoso ese tema en Centro y Latinoamérica por ahí de 1997 y a los años desapareció del mapa.

Jecsinior quiso grabar la pieza pero en una versión de cumbia norteña, para aprovechar el boom que está teniendo ese género musical y está feliz con el resultado porque asegura que refleja todo lo que ha aprendido a lo largo del tiempo que lleva dedicado a la música.

“Esta pieza la grabé en esta etapa de mi carrera donde me siento maduro, arraigado y seguro del potencial que puedo dar, y la idea de grabarla se me vino a la mente hace nueve meses”, comentó.

Los arreglos de su versión de “Te perdí” se hicieron una parte en Estados Unidos y la otra en Costa Rica, y al final el resultado tiene a Jara brincando de un pie. A él le encantó y el público ha reaccionado bastante bien.

Esa alegría de Jara por su nuevo sencillo muestra lo firme que se plantó él a un 2023 que no le pintó bonito en sus inicios, ya que en febrero le robaron del carro todo su equipo de trabajo, mientras estaba en el gimnasio.

El intérprete de”¡Hey baby!, ¿qué pasó?” calculó lo robado en 4 millones de colones.

Jecsinior Jara agradece al público por estos 18 años de carrera musical.

“Con el robo tuve ideas en mente de que me seguían y tenía miedo; después me relajé y empecé a tener cuidado con mis cosas y a donde iba, donde me metía, qué hacía y a estar consciente de que cuando voy solo hay que cuidarse más”, afirmó.

Jecsinior ya repuso todo lo que le robaron, gracias a la generosidad de sus colegas costarricenses, quienes organizaron un evento para recolectar fondos y ayudarlo. Eso también lo conmueve.

Superado ese episodio y en medio de la promoción de su nueva canción, Jecsinior se alista para viajar a varias ciudades de Estados Unidos en setiembre y participar en los festivales que los ticos realizan allá por las fiestas patrias.

Su música regresará a Estados Unidos, donde se reunirá con el público que le hace contención cuando se pone sentimental por no compartir tanto con las personas que más ama en su vida.