Jorge Vindas y Juan Carlos Solano son “gemelillos” y no lo sabían

La primera impresión que tuvieron los periodistas Juan Carlos Solano y Jorge Vindas cuando se conocieron fue como para hacer un meme, ya que ninguno podía creer el gran parecido que tienen, un poco en lo físico, pero sobre todo en cómo suenan.

Resulta que muchos les escribían diciendo que pensaban que ellos eran la misma persona, debido a que las voces de ambos son muy similares. Y ahora que resaltaron ese parecido, es un pacho completo porque uno no sabe con cuál está hablando.

[ Periodista Juan Carlos Solano es el cumiche de la narración de Mario McGregor ]

Incluso, el empleado de Repretel cuenta que hasta él mismo se confundió un día que iba escuchando radio y no se acordaba cuándo había grabado lo que oía. Pero es que no era él, sino Juan Carlos.

Ellos se reunieron para vacilar, grabar un par de videos y así confundir más a sus seguidores, pues Juanca se puso a locutar un anuncio publicitario, lo cual es la especialidad de Vindas, y Jorge se mandó fuerte a narrar un pedacito de una mejenga, así como lo hace Solano en TD Más.

Vindas ha grabado tantas cosas que ya no sabe ni cuál es él. Instagram. Vindas ha grabado tantas cosas que ya no sabe ni cuál es él. Instagram.

“A los dos nos mandaban muchos mensajes, a mí preguntándome que si yo trabajaba en Los 40, y a él que si era el narrador de Columbia o de TD Más. Yo no conocía bien a Jorge y lo empecé a seguir en Instagram y al ratito me llegó un mensaje de él preguntándome que si me pasaba lo mismo y yo le dije que todos los días, entonces ahí empezamos a hablar y nos pusimos de acuerdo para vernos”, contó Solano.

La cita se dio esta semana en la casa de Jorge y quedaron más que sorprendidos con el gran parecido. Tuvieron de testigo a la novia de Vindas, quien tampoco podía creer lo que escuchaba.

Juan Carlos Solano le puede hacer las vacaciones a Jorge y viceversa. Cortesía. Juan Carlos Solano le puede hacer las vacaciones a Jorge y viceversa. Cortesía.

“Yo le dije que viniera a mi casa porque yo vivo cerca de Teletica, aquí estaba mi novia y ella estaba sorprendida del parecido. Grabamos esos videos para ver un poco la reacción de la gente, que ha sido muy buena”, contó Jorge.

Aparte de los videos, se les ocurrió empezar algún proyecto para redes y aprovechar el talento que los dos tienen. De momento dieron tan solo una probadita.

La reunión, además de comprobar que sus voces sí se parecen mucho, les sirvió para darse cuenta que tienen la misma edad, gustos similares, una historia de vida parecida y hasta alguno que otro rasgo físico que los une... Es decir, necesitan una conversación urgente con sus tatas para ver qué pasó ahí.