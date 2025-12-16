José Cañas mezcla música y olor a café en su proyecto más personal

José Cañas, cantante costarricense conocido también como El Cañas, lanzó un nuevo proyecto con olor a café. (Redes/Cortesía)

El cantautor José Cañas, ahora conocido artísticamente como El Cañas, acaba de materializar un sueño que llevaba años gestándose: el inicio de una nueva faceta como empresario.

Sin desligarse de su esencia musical ahora se metió en el mundo de la producción de café y lanzó su propia marca Café Bendita Tierra – El café de los artistas.

Inspirado en la canción Bendita Tierra, que rinde homenaje al país que lo vio crecer, El Cañas busca resaltar el valor de la tierra y de quienes la trabajan.

“Costa Rica es un país forjado con el esfuerzo de agricultores; nuestro ADN es la tierra”, afirma el cantautor, convencido de que el café representa una parte fundamental de la identidad nacional.

El proyecto lo desarrolla junto a la empresaria y mercadóloga Adriana Arroyo, con quien apuesta por una conceptualización experiencial que va más allá de la taza.

Según contó, el grano proviene de la zona de Los Santos y cuenta con procesos de alta calidad, variedades lavado y peaberry (un solo grano en lugar de dos).

Además, contienen notas frutales y dulces como vainilla y caramelo, acidez brillante y cuerpo sedoso. Un producto que une música, identidad y el sabor de la bendita tierra.