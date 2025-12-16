Farándula

José Cañas mezcla música y olor a café en su proyecto más personal

José Cañas, conocido artísticamente como El Cañas, estrena un proyecto con olor a café

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
José Cañas, cantante costarricense conocido también como El Cañas.
José Cañas, cantante costarricense conocido también como El Cañas, lanzó un nuevo proyecto con olor a café. (Redes/Cortesía)

El cantautor José Cañas, ahora conocido artísticamente como El Cañas, acaba de materializar un sueño que llevaba años gestándose: el inicio de una nueva faceta como empresario.

Sin desligarse de su esencia musical ahora se metió en el mundo de la producción de café y lanzó su propia marca Café Bendita Tierra – El café de los artistas.

LEA MÁS: José Cañas tendrá una participación histórica en un importantísimo canal de televisión

Inspirado en la canción Bendita Tierra, que rinde homenaje al país que lo vio crecer, El Cañas busca resaltar el valor de la tierra y de quienes la trabajan.

“Costa Rica es un país forjado con el esfuerzo de agricultores; nuestro ADN es la tierra”, afirma el cantautor, convencido de que el café representa una parte fundamental de la identidad nacional.

José Cañas, cantante costarricense conocido también como El Cañas.
José Cañas, cantante costarricense conocido también como El Cañas, sacó su propia marca de café. (Redes/Cortesía)

El proyecto lo desarrolla junto a la empresaria y mercadóloga Adriana Arroyo, con quien apuesta por una conceptualización experiencial que va más allá de la taza.

Según contó, el grano proviene de la zona de Los Santos y cuenta con procesos de alta calidad, variedades lavado y peaberry (un solo grano en lugar de dos).

LEA MÁS: José Cañas le muestra al mundo su “Bendita Tierra”

Además, contienen notas frutales y dulces como vainilla y caramelo, acidez brillante y cuerpo sedoso. Un producto que une música, identidad y el sabor de la bendita tierra.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
José CañasCafé Bendita TierraEl café de los artistasJosé Cañas cantante
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.