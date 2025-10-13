José Capmany cumple 24 años de fallecido y esta fecha ya no es tan dolorosa para su hijo Pedro

José Capmany y su hijo Pedro Capmany eran muy unidos, tanto que él decidió seguir los pasos de su padre en la música. (redes/Instagram)

Hace 24 años el país entero se estremeció al conocerse la noticia de que el “papá del rock nacional”, José Capmany, falleció víctima de un accidente de tránsito.

El 13 de octubre de 2001, el cantante murió luego de que su carro se volcara en el sector del Cerro de la Muerte, carretera a Pérez Zeledón.

Su hijo Pedro Capmany jamás olvida ese terrible día y cada año lo recuerda con alguna foto o video de lo mucho que compartieron juntos, y esta vez no fue la excepción.

Aunque esta fecha es muy dolorosa para él y lo llena de mucha nostalgia desde hace unos años, también se convirtió en un día de celebración y hace que todo ese dolor se transforme en alegría.

Del dolor a la felicidad

Su prometida y madre de su hijo, Anniel Céspedes, cumple años en esta misma fecha, por lo que es doblemente significativa.

“Hoy hace 24 años partió mi padre del plano terrenal. Siempre había sido un día un poco triste y nostálgico, pero hoy es el cumpleaños de esta mujer que me ha dado la felicidad más grande. Y ahora es una fecha de celebración. Un recordatorio de que la vida continúa y la magia de lo que nos espera”, publicó el joven músico.

Pedro Capmany es pareja de la periodista Anniel Céspedes. (redes/Instagram)

En octubre de 2023, Capmany y Céspedes se comprometieron, pero aún no dan señales de boda.

