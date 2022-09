José Kawas comparte mensaje mientras recibe quimio: “Sé que Dios no me abandonará”

José Kawas no pierde su sonrisa. Facebook.

El humorista José Kawas sigue con una actitud muy positiva a pesar de la dura enfermedad que enfrenta.

Kawas está en proceso de quimio contra el cáncer de hígado y vesícula que lo ha afectado en los últimos meses, pero no pierde su sonrisa y mucho menos las ganas de vivir.

“Una nueva batalla, un día más de quimioterapia, voy con todo, no pienso rendirme y sé que Dios no me abandonará”, aseguró en sus redes sociales.

Comediante José Kawas dice que cáncer se le pasó a otra parte del cuerpo

Sin duda que es un mensaje que motiva a cualquiera y principalmente, que deja claro que el humorista está tomando su enfermedad con positivismo y luchará con todo para salir adelante.