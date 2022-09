José Kawas: “El día que me dieron la noticia me asusté mucho y estuve dos días seguidos llorando”

José Kawas inició la semana pasada un nuevo proceso de quimioterapia luego que el cáncer le afectara ahora su hígado. Facebook

El humorista José Kawas pasa por una de las etapas más duras de su vida, luego de que los doctores le confirmaran la semana pasada que el cáncer que le detectaron en la vesícula se le pasó al hígado.

El mismo “Chito Pitt” contó a La Teja que al recibir esa noticia se sintió devastado y que estuvo a punto de dejar la quimioterapia y dejarse vencer por la enfermedad.

El integrante del Manicomio de la risa, de radio Omega, ya está en su casa recuperándose del proceso de la quimio y mencionó que está sorprendido de ver la cantidad de gente que está pasando su misma situación de salud.

“Ya no estoy internado, gracias a Dios estoy en mi casa y solo voy al hospital a control y para la quimio, ahí nos damos apoyo todas las personas que padecemos de cáncer y antes de estar ahí, nunca imaginé la gran cantidad de personas que estamos pasando por esto. No es para menos, el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial”, aseguró.

Comediante José Kawas dice que cáncer se le pasó a otra parte del cuerpo

Kawas tiene varios personajes propios y uno de ellos es el manudo Milton Crawford. Facebook

Kawas explicó que ahora le están aplicando un medicamento diferente, porque semanas atrás, cuando empezó con la quimioterapia, esta le dio reacción y por eso presentó toxicidad y eso fue lo que generó que la enfermedad se le pasara a otro órgano.

“Tuve mala suerte, resulté alérgico a ese medicamento y los efectos fueron muy fuertes, tuvimos que suspender durante más de un mes, porque así no se me podía aplicar nada hasta que me recuperara.

“Hasta el momento vamos bien, pero los efectos de esta quimio tal vez los pueda ir sintiendo una semana después. Espero que los efectos sean los normales y no resulte alérgico a este otro medicamento. Lastimosamente el mes y medio que estuve recuperándome sin quimio fue el tiempo que aprovechó el cáncer para pasarse al hígado”, explicó.

Humorista José Kawas habló con La Teja: “Ha sido el mes más complicado de mi vida”

Con mucha fuerza mental

El humorista aseguró que ahorita físicamente se encuentra muy bien y más fortalecido que nunca, pero no niega que hubo un momento en el que por poco y se deja vencer, cuando los doctores le explicaron que el cáncer sigue avanzando.

Luego de pensar en su familia y en sus seres queridos, analizó mejor las cosas y decidió luchar con mucha más fuerza y hacerle caso a los médicos.

El humorista agradeció todas las muestras de apoyo que le han enviado los oyentes y amigos. Archivo (Luis Navarro)

“El día que me dieron la noticia me asusté mucho y estuve dos días seguidos llorando y pensando en quedarme así y no optar por la quimio, pero no había pensado en los que me rodean, en mi familia, era algo muy egoísta de mi parte, así que luego logré asimilar todo y ahora voy con mucha fuerza mental, pero confiando en que Dios pueda ayudarme”, mencionó.

El humorista agregó que quiere seguir viviendo mucho más tiempo y que le agradece a todas las personas que lo han puesto en sus oraciones y por las muestras de cariño que le han enviado a través de sus redes sociales.