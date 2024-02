Joseph Calderón vende frutas en la mañana y en las tardes enamora a los oyentes de Bésame

El locutor Joseph Calderón tiene cuatro meses de estar en Bésame y antes su voz se escuchaba en Zeta F.M.

A Joseph Calderón lo pueden escuchar de 5 a 7 p.m. en el programa Bésame en la tarde, de la emisora 89.9 F.M., pero, ¿sabía que además de ser locutor es administrador de empresas?

Conozca un poco más de este vecino de La Uruca, quien es un apasionado de la radio, pero también un pulseador porque vende ensaladas de frutas para ajustarse un poco al salario que dejó ir para cumplir su sueño.

- ¿Cómo fue que incursionó en esto de los medios?

Yo recuerdo que desde chiquitillo, cualquier rótulo que leía lo leía con voz de locutor, mi mamá me impulsaba a leerlo por esa línea, entonces fue vacilón. Lo que marcó la diferencia fue la universidad, porque yo estudiaba administración y teníamos que llevar unos cursos optativos y llevé uno de cine y de comunicación, fue ahí donde me empezó a encantar esto de la producción, del detrás de cámaras, la voz en off, fui parte de un proyecto de un cortometraje en la universidad y fui la voz off, entre otras cosas y ahí me enamoré.

- ¿Dejó la administración por la locución?

No podía ser irresponsable de dejar mi carrera, entonces terminé de estudiar la licenciatura en finanzas, ya cuando estaba estabilizado con trabajo y demás, empecé a buscar información de dónde podía especializarme en la locución y llegué a un curso, lo tomé. Ahí teníamos que hacer una pequeña práctica y, para gracia de Dios, estaba escuchando el director de Zeta F.M., de Central de Radios (Esteban Lobo), y me contactó como finalizando el 2018, que si podía hacer un casting porque andaban buscando una nueva voz y gané el casting. A inicios del 2019 empecé a trabajar en Zeta F.M.

Para ese entonces trabajaba también en la Cervecería de Costa Rica, donde tenía un puesto algo interesante, y un año y medio después de estar en los dos puestos me dan un proyecto de liderar en México y tuve que renunciar a la radio. Un año después me fui a trabajar a Perú, donde estuve viviendo un año también.

- ¿Cuándo regresa a la radio?

Tres años después de que salgo de Zeta, Esteban Lobo, sabiendo lo apasionado que soy con esto de la radio, me vuelve a contactar y me dice que le acaba de renunciar un locutor y me dice que si me quiero aventurar de nuevo y ni lo pensé. Para ese entonces, yo trabajaba para un banco, tenía un puesto bastante interesante, pero de la noche a la mañana dije: ‘Me voy’, porque había parado dos veces en el hospital por estrés, porque era un puesto de mucha responsabilidad, sin sonar mediocre o malagradecido con la vida, pero yo siento que cuando Dios te abre una puerta, era momento de tomar decisiones y entonces renuncio al banco y regreso a la radio por cinco meses.

Joseph Calderón asegura que es un apasionado de la radio porque desde niño creció escuchándola gracias a sus padres.

- Entonces, ¿cuándo entra a Bésame?

Finalizando octubre, recuerdo que fue mi regalo de cumpleaños porque el 25 de octubre del año pasado cumplí 30 años, me contactan de Multimedios, que estaban haciendo unos cambios a nivel de personal y que me habían escuchado un poco y que si quería hacer un casting para Bésame, y yo encantado porque esta emisora la he escuchado desde siempre y fue mi sueño desde que yo dije: ‘¡Qué chiva estudiar locución!’.

- ¿Qué pasó con su otra profesión?

De momento está congelada, está ahí como detenida porque tengo unos emprendimientos, entonces estoy con eso y con la radio. Si Dios lo permite, estoy a la espera de una aprobación a nivel administrativo de un puesto en Multimedios también.

- ¿Y qué emprendimiento tiene?

Tengo una pequeña empresa que se llama Disfruta, que es venta de ensaladas de frutas para empresas, para fiestas, aquí en el condominio también tenemos algunos clientes.

Sus padres cumplirán 30 años de casados y en marzo se van todos para Cancún a celebrar su aniversario.

- ¿Qué le dio por ponerse un negocito?

Cuando salí del banco privado yo estaba acostumbrado a ganar mucha plata, renuncio a ese montón de plata y digo: ‘¿Qué pasó?’, porque ya se me estaba acabando el colchón financiero y dije: ‘Tengo que hacer algo’, y es cuando decido emprender. Mi mamá (Oky Ballestero) es la que me ayuda a cortar las frutas porque yo soy muy chapa y yo me encargo de la parte de distribuirlas y de la parte comercial.

Hace unos meses se puso este emprendimiento junto con su familia, que le ayuda mucho.

- ¿Qué ha sido lo más bonito que ha experimentado con los oyentes?

Vieras que muy contento, he tenido anécdotas muy fuertes porque acá en Bésame se presta para dar mucho mensaje positivo y uno que me marcó fue una señora con cáncer que me decía: ‘Joseph, gracias porque tu voz me acompaña, la música de Bésame también’, y hace un mes me contactó la hija, que la señora había fallecido y diciéndome que estaba muy agradecida porque la radio fue su compañía durante sus meses finales y la señora me contaba que le gustaba la canción de Marc Anthony “Vivir mi vida”.

Ahí es donde yo digo que esto es para mí, porque el poder las palabras es de mucha responsabilidad porque te puede alegrar el día o por el contrario lo puede destrozar, por eso me apasiona la radio.

Más romántico Sueño por cumplir Apasionado de los aviones Se considera un romántico y confesó que tiene el corazón en reparación porque en el 2023 terminó con una relación de más de cuatro años, aunque ya hay alguien por ahí que lo está haciendo sonreír de nuevo. Le llama mucho la atención la televisión, pero la parte de producción o logística, tampoco niega que le encantaría ser presentador. Es un apasionado de los atardeceres y de los aviones, tiene una colección de aviones a escala, y le gusta mucho acampar y compartir con su familia.