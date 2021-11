Joss Araya gana en la última gala y se mete a la final de “Tu cara me suena”

Joss Araya imitó muy bien a Ángela Aguilar, por lo que no solo ganó la gala sino que se metió en la final con esos puntos. Teletica Formatos Joss Araya imitó muy bien a Ángela Aguilar, por lo que no solo ganó la gala sino que se metió en la final con esos puntos. Teletica Formatos

La cantante Joss Araya se metió en la gran final de esta quinta temporada de “Tu cara me suena” por un punto de diferencia.

La sancarleña ganó la gala de este domingo al interpretar de gran manera la canción “Llorona”, de Ángela Aguilar, y, con los puntos obtenidos más los acumulados de las presentaciones pasadas, logró ser una de las cuatro finalistas.

Sus compañeros Eduardo Quesada, Iriabelle González y Rodrigo Lagunas son los otros finalistas que lucharán por ganar el trofeo.

El campeón obtendrá 7 millones de colones para beneficiar una causa social y serán los televidentes quienes elegirán al ganador con sus votos a través de la página web de Teletica.

Conversamos con Joss, quien fue la que dio la gran sorpresa en esta semifinal, pues nunca antes había ganado una gala y podría convertirse en la campeona de este 2021.

– ¿Qué marcó la diferencia para que esta vez ganara?

Creo que una de las cosas que me marcó mucho fue el tema y la escenografía porque pensé que iba a cantar en el centro del escenario, pero cuando llegué y vi que me pusieron una tarima y apagaron absolutamente todas las luces y no veía a nadie, solo veía una luz blanca frente a mí, como que me sentía sola, eso me tocó mucho, y olvidé absolutamente todo, me concentré y disfruté esa interpretación al máximo.

– ¿Ya había perdido las esperanzas de ganar una gala?

Por supuesto, yo estaba muy presionada porque sabía que era la última oportunidad que tenía para ganar y ayudar a mi fundación que ha sido mi sueño desde que entré. Yo decía: ‘Señor, por favor yo quiero ganar para ayudarle a Abi’, por el caso particular de ella, y bueno, es cuando Dios quiere, y claro, ya había perdido las esperanzas al ver que se acercaba la final y nada.

– ¿A quién va a ayudar con el premio?

Voy a ayudarle a Las estrellas de Abi, que es una niña preciosa, de cinco años, que tiene un problema en su vista y la está perdiendo progresivamente, debido a una enfermedad que se llama amaurosis congénita de Leber. Ella requiere de una operación supercostosa que solo la hacen en el hospital de niños de San Francisco, en Estados Unidos.

Ella no puede ver en las noches, cuando está nublado ella está como buscando las enaguas de la mamá porque no ve. La fundación se llama Las estrellas de Abi porque el sueño de Abigail es ver las estrellas. A mí me tocó mucho el caso porque me imagino que pudo ser mi hermana, mi primita o mi sobrina. Además, ella es de San Carlos, entonces, estoy muy feliz de haber ganado para ayudarla.

– ¿Y cómo dio con este caso?

Siempre me han movido los temas de niños y siempre quiero ayudar a mi cantón y este caso se había extendido mucho, me dio curiosidad y cuando empecé a investigar dije: ¡wow!. Busqué a la mamá y hablé con ella para decirle que me encantaría que ella fuera mi fundación en caso de ganar y estaban muy felices.

Abi es superlinda y me ha mandado mensajes de apoyo y bueno, estoy superfeliz de darle estos tres millones de colones porque ella merece cumplir su sueño.

– ¿Cómo se siente de meterse en la final a última hora?

¡Es increíble! Siempre soñé con estar en un concurso y llegar a la final, lo que pasa es que ya había perdido las esperanzas, pero creo que Dios me dio un golpe de humildad, como que Él tenía todo bajo control y me dijo: ‘solo sigue confiando’.

Me he esforzado muchísimo con todos los retos que me han puesto, algunos personajes han sido muy complejos, y más bien me han sacado de mi zona de confort y bueno, voy a darlo todo en esta final para ojalá llegar a esa victoria, pero lo más importante es que la gente disfrute la presentación.

– ¿Qué les dice a sus compañeros que no pasaron a la final?

Todos perfectamente pudieron haber llegado a la final porque son supertalentosos, de todos he aprendido algo y eso me ha ayudado y me ha fortalecido en este programa, entonces, creo que lo más valioso que nos llevamos es la unión que logramos porque hemos hecho muy buena amistad y siento que no pasa nada porque ya todos ganamos desde que nos llamaron para esta gran oportunidad.

– Le toca cerrar imitando a Jennifer López, ¿cómo siente que le va a ir con esta imitación?

Me encanta el personaje porque es tipo Beyoncé, un ícono de mujer y de cantante, y creo que es mucha energía y mucho movimiento para la final y sé que a la gente le va a encantar eso. Me encanta porque es una oportunidad única de hacer algo distinto y quiero disfrutarla mucho.

