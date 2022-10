Joven actriz odia el fútbol pero se jaló un papelazo en la peli Morgan y los Superbichillos

Sofía y Luis Carlos Bogantes participan en Morgan y los Superbichillos. Cortesía.

A pesar de que “odia” el fútbol, la joven actriz Sofía Bogantes pudo encontrarle el gusto ---o al menos disimular muy bien--- y protagonizar la película Morgan y los Superbichillos.

La cinta nacional, creada en conjunto por TD Más y Atómica Producciones, se estrena esta semana en nuestro país y este martes se realizó el lanzamiento para que amigos y familiares la vieran.

La producción toca varios temas sociales alrededor del fútbol y el personaje principal es Morgan ( Mauricio Astorga) acompañado de varios talentosos chiquillos, entre ellos Sofi.

La jovencita, de 14 años, es hija del director de la cinta Luis Carlos Bogantes, quien al igual que ella, debuta en la gran pantalla. Eso sí, aunque son familia, no comparten los gustos en relación a la pecosa.

“Uy, yo odio el fútbol, vieras qué difícil era grabar las escenas y es que mi papá es muy fiebre, pero a mí no me gusta. No entiendo eso de perseguir una bola y meterla en un marco, me pueden poner a jugar cualquier cosa menos fútbol”, dijo la actriz.

Su papá justifica esos gustos con que para él es más fácil enseñarle a una actriz a jugar fútbol que a un futbolista a actuar y así fue como sucedió en la cinta.

Su personaje se llama Fio y a pesar de ese odio tan curioso hacia al deporte rey, pudo disimular muy bien y hacer una excelente actuación.

“Salir en una película es muy diferente a hacer un comercial, los diálogos eran muy largos y eso me estresaba mucho pero al final fue de las experiencias más bonitas que he tenido, la pasé muy bien con los demás chicos y con Morgan, fue muy divertido”, comentó.

Para ella, el hecho de que su papá dirigiera la cinta no fue tan fácil como se cree, tuvo que ponerle a trabajar al igual que sus otros compañeros.

“Sentía como que no era mi papá, en todo el rodaje me ignoraba porque él no quería que sintieran que había favoritismo hacia mí, pero igual fue chiva tenerlo ahí”, aseguró.

La periodista Gabriela Jiménez se hizo un selfie en el estreno de la cinta con los Superbichillos: María Angel Delgado (Fiyi); Sofía Bogantes (Fio); Tomás Bogantes (Guabero); Saúl Pérez (Beto); Joao Shadlish de Carvalho (Paquetín) y Sebastián Cantón Torres (Brayitan). (Rafael Pacheco Granados)

No la escogió él.

Muchos pensarán de que Sofi tiene presencia en la cinta debido al parentezco con el director, pero él aclara que no tuvo nada que ver y más bien fue Mauricio Astorga, quien vio condiciones en su hija y la seleccionó.

“Cuando decidimos que la película fuera con niños, cayó muy bien que la protagonista fuera una niña. Mis compañeros de Atómica me decían que por qué no le decía a Sofi, que ya con nosotros había hecho un par de anuncios y un corto, tenía experiencia actuando y con el equipo, entonces le hicimos el casting. Le presentamos las opciones a Mauricio Astorga para que él escogiera, todo sin decirle que era mi hija y por dicha escogió a Sofía.

“Como papá uno se siente orgulloso de que ella lo haya hecho bien, hace mucho tiempo quería dirigir mi primera película y Dios es tan bueno que esta oportunidad de debutar en el cine se nos presenta a los dos, que lo podamos disfrutar juntos es maravilloso. Ella tiene escenas muy memorables y cabe destacar que ser coprotagonista de Morgan no es fácil”, dijo el tata director.

Acerca de las temáticas de la producción, señaló que es apta para la familia y que está seguro que mucha gente la disfrutará.

“Es una película en la que se cuidaron muchos aspectos importantes, toca temas sociales delicados como el de los niños huérfanos, que se tocó de manera muy aterrizada y real. También está el fútbol, la película tiene muchas referencias con momentos históricos y por supuesto la comedia, que es muy buena, son situaciones poco comunes y que alivian un poco el dolor de la historia que se cuenta”, explicó.

En la peli también actúan María Angel Delgado (Fiyi); Sofía Bogantes (Fio); Tomás Bogantes (Guabero); Saúl Pérez (Beto); Joao Shadlish de Carvalho (Paquetín) y Sebastián Cantón Torres (Brayitan).

Mauricio Astorga (Morgan) se tomó la foto con su familia: su mamá, Esther Jiménez; su hermano el exdiputado Carlos Ricardo Benavides y su esposa Juliana y su sobrino, Andrés Benavides. (Rafael Pacheco Granados)

El expresidente Rafael Angel Calderón Fournier llegó a apoyar a su nieto Felipe García Calderón, quien participa en el filme como integrante de los rivales de los bichillos. (Rafael Pacheco Granados)