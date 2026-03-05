Joven cantante le tira reto al artista colombiano Westcol: “Regáleme 10 minutos de su show”

El joven cantante alajuelense Joii, quien apenas empieza a abrirse camino en la música, está dando de qué hablar en redes sociales luego de publicar un video en el que le hace un pedido muy especial al streamer y artista colombiano Westcol, quien visitará el país para dar dos conciertos.

El colombiano tiene programadas sus presentaciones para el 13 y 14 de marzo, en el Centro de Eventos La Uruca, y Joii decidió aprovechar la visita para lanzarle una propuesta que ya empieza a viralizarse.

Cantante costarricense Joii y el artista colombiano Westcol (redes/Instagram)

En el video, el joven explica que cree que este es el momento perfecto para demostrar el talento que existe en Costa Rica y para darle más exposición a los artistas nacionales.

“Creo que es el momento perfecto para demostrarle a él, a su comunidad y al mundo de lo que somos capaces realmente”, dice el cantante al inicio del clip.

Joii hace petición clara a Westcol

Joii asegura que por décadas muchos músicos ticos han intentado llevar su música fuera del país, pero que eso no ha sido suficiente para lograr dar el salto internacional.

A pesar de que la música y los artistas han “mejorado”, el tico siente que la situación “sigue siendo casi la misma”; por eso intenta que solo le den la oportunidad de demostrar que sí se puede.

Solo unos minutos

El año pasado, cuando Westcol vino por primera vez a Costa Rica, el público empezó a corear su nombre y el colombiano le permitió subir al escenario y cantar una de sus canciones a capela.

Ahora, su petición es más clara: que le dé unos minutos en su show para que escuche sus otros temas y, por qué no, más adelante grabar una pieza juntos.

El artista colombiano Westcol vendrá en unos días a dar dos presentaciones en La Uruca. (redes/Instagram)

“Te propongo que me regales tan solo diez minutos de tu show para darte un show mío, pero bien, como si fuera un show de medio tiempo, pero de tu show”, le dice en el video.

La idea, según explica, es que el colombiano y su equipo puedan escuchar de primera mano lo que él está produciendo y para que vean que aquí también hay talento para la música.

Westcol En Costa Rica

Joii, además, les está pidiendo a sus seguidores que etiqueten al colombiano para que le llegue el mensaje y se le cumpla su deseo.

El cantante dejó claro que su propuesta es sin compromiso y que todo dependería de si al colombiano le gusta su música y la reacción del público.

Creador de contenido colombiano Westcol. (Redes/Instagram)

“La última vez que nos vimos te pregunté: ¿Qué se siente tener en sus manos el poder de cambiar la industria musical de un país? Usted sabe que eso no es hablado, mi rey. Usted tiene la exposición y los proyectos necesarios para que eso suceda. Pero claro, en esta vida hay que buscar y ganarse las cosas. Nada es regalado, ¿cierto?“, le dice en el video, pues está seguro de que una oportunidad así le podría abrir las puertas internacionalmente no solo a él, sino a muchos artistas costarricenses.

El colombiano Westcol tiene millones de jóvenes que siguen sus transmisiones en internet. (redes/Instagram)

Westcol es un popular streamer, creador de contenido y cantante colombiano que se ha convertido en una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital en América Latina.

Su nombre real es Luis Villa y saltó a la fama gracias a sus transmisiones en vivo, primero en Facebook y luego en plataformas de streaming, donde acumula millones de seguidores por su estilo directo, polémico y muy cercano a sus fans.

Con el paso del tiempo también se metió en el mundo de la música urbana y de los eventos en vivo, lo que lo ha llevado a realizar shows en varios países y a reunir a grandes multitudes en cada presentación.