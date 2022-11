Joven cantante tico ganó disco de oro por el pegue en redes sociales

Siho Villalobos ha sabido cómo lucharla desde abajo.

El joven cantante sancarleño Siho Villalobos recibió en estos días un reconocimiento que deja muy claro el pegue que tiene en las diferentes plataformas de música.

El artista urbano, que fue firmado hace un tiempo por Warner Music México, fue homenajeado por sobrepasar las 3,5 millones de reproducciones con su pieza Rezas, algo que no es nada fácil y menos para un artista que lleva poco en la música.

“La verdad no tengo palabras, MI PRIMER DISCO DE ORO. Esto es gracias a Dios que me brinda salud y todo el tiempo invertido reflejado en este reconocimiento, a mi familia que es mi equipo de trabajo, a @julianvillalta1 por creer en mí, a mi disquera @warnermusicmex que es mi familia, el primero de muchos. Yo sé que si a los 15 me decían que a los 19 iba a tener mi primer disco de oro no me lo creería, simplemente gracias. Solo Dios, mis papás, Kavvo y yo sabemos realmente lo que significa esto para mí, los amo y les traigo música pa’ ustedes de parte mía. Los AMO”, escribió el artista en sus redes.

Cantante sancarleño Siho Villalobos dejó su tierra para triunfar en la música

El cantante ha sabido cómo lucharla desde abajo, dejando su tierra desde muy carajillo para cumplir sus sueños y por eso es más que válido este reconocimiento para él. Ojalá que siga breteando con los pies bien puestos sobre la tierra, porque esto apenas es el inicio de lo que podría ser una larga carrera.