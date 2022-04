Joven se ganó 3 millones y aplausos desde el cielo en ¿Quién quiere ser millonario?

Christopher Maroto se fue a comer hamburguesas luego de ganarse tres millones de colones. Cortesía.

Christopher Maroto, un joven de San Pedro, cumplió un sueño de su abuelita que falleció hace nueve años: participar en ¿Quién quiere ser millonario?

Chris es estudiante de arquitectura y cuenta que desde que leyó el libro en que está basado el programa, se enamoró de la bonita historia, además, cuando era un chiquillo veía mucho el programa con su abuelita y por eso no lo dudó mucho para participar.

“Ella se infravaloraba mucho y decía que le encantaría ir, pero que se sentía demasiado tonta para pasar si acaso de la primera pregunta, entonces quise demostrarle, aunque ella ya murió, que no hay que ser un erudito para estar sentado ahí, sino que solamente con haber vivido. Ella me dijo que participara, que me quería ver ahí y donde sea que esté, sé que estuvo conmigo”, comentó.

Sobre su participación, el muchacho contó que desde el primer minuto que se sentó en la silla caliente, se sintió nervioso, pues sabía que si fallaba, mucha gente en redes sociales se burlaría de él.

“Estaba muy nervioso y a raíz de eso se desarrolló el programa, porque don Ignacio (Santos, el presentador) me vaciló mucho, pero fue una bonita experiencia. Yo solo pensaba en no convertirme en un meme nacional y fallar la primera pregunta. Estuvo lindo, pero ya a la hora de estar en frente de él, con muchas cámaras encima, es muy difícil controlar las emociones”, agregó.

Al final llegó hasta la pregunta 11, luego de haber llegado a la segunda zona segura.

El humilde joven se llevó tres millones de colones, los cuales invertirá en comprarse una compu porque siempre tiene que pedirlas prestadas en la universidad, en ayudarle a su mamá y en darse alguno que otro gustito.

“Yo dije que lo primero que iba a hacer con lo que me ganara era pagar el Uber para devolverme a la casa, también quiero comerme un buen combo de hamburguesas agrandado, ahorrar y comprarme una compu porque mi sueño es ser escritor”, aseguró.

Jason Huertas se llevó millón y medio de colones para San Carlos. Cortesía.

El otro participante de la noche fue Jason Huertas, quien es de San Carlos y estudia en la UCR de Puntarenas.

Jason se llevó millón y medio de colones, que usará para seguir estudiando.