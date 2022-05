Jovencita tica representará al país en importante concurso de belleza a nivel mundial

Angelina Piza representará al país en prestigioso concurso en Portugal. Cortesía.

Una jovencita tica, de tan solo 13 años, partirá este lunes hacia Portugal para representar al país en un importante concurso de belleza a nivel mundial.

Se trata de Angelina Piza, una dulce muchachita que participará en el Star Universe International 2022, en la categoría Preadolescentes.

La joven viajará acompañada de su mamá y de hermano con la firme ilusión de traerse la corona y si esto no se pudiera, por lo menos de vivir una experiencia más en el apasionante mundo de los certámenes de belleza.

Ella va como ganadora del concurso que se efectuó en nuestro país por la academia Royalty Academy.

“Ya iba a participar en el 2020, pero por la pandemia no se había podido ir. Me he preparado muy bien, ya he podido ganar dos concursos aquí y me gustaría que este también, tengo demasiadas ganas de traerme la corona, va a ser una experiencia muy chiva que me va a dar confianza en mí misma y sé que no cualquiera puede tener esta oportunidad.

“Llevo entrenando desde hace unos tres meses en la agencia y además practico todas las noches en mi casa. Creo que lo primero que hay que ser es centrarse en uno, no hacer caras, ser simpático y no tomarlo como una competencia, saber que no siempre se gana y por eso hay que ser un buen competidor. Estoy nerviosa, pero estoy esperando llegar para dar lo mejor de mí”, argumentó la muchacha.

A Angelina la motivó su mamita para entrar a la mundo de los concursos, aunque también cuenta con el apoyo de su papá, que siempre está pendiente de lo que necesite para cumplir sus sueños.

Además, sus amigos más cercanos siempre están empujándola para que siga adelante con lo que le gusta.

“Yo sueño ser modelo o miss, son carreras que no todo mundo puede hacer y yo que tengo la oportunidad, espero que se me cumpla en el futuro”, agregó.

Desde muy chiquilla Angelina Piza, está metida en el mundo de los concursos. Cortesía.

La chica asegura que gran parte de la seguridad que tiene se la dan su mamá y una medallita que le dio su abuela antes de fallecer, amuleto que usa para ganar confianza.

El concurso dura una semana y el próximo sábado será la premiación.