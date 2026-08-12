Juan Carlos Zumbado soltó la “meganoticia” que tenía bien guardada y todos lo felicitan

El periodista Juan Carlos Zumbado soltó este martes una “meganoticia” que lo tiene feliz, ilusionado y agradecido y por la que todo el mundo lo está felicitando.

A través de sus redes sociales, el presentador y jefe del programa televisivo Más que noticias, dio a conocer que se va a trabajar unos días a Estados Unidos.

Juan Carlos Zumbado en Brasil en el 2022 durante la D23 de ese año. (Instagram/Instagram)

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“Me voy a trabajar a Estados Unidos”

“Tengo una meganoticia qué compartirles y es que hoy (este martes) me voy a trabajar a Estados Unidos. Hace dos años, Dios me había abierto las puertas para ir a trabajar con Disney en el D23 de Brasil y fue una oportunidad que yo dije que era única y no se volvería a dar, pero Disney me volvió a invitar para ir al D23 que se va a desarrollar en Los Ángeles, en los estudios de Hollywood”, contó Zumbado en Instagram.

El D23 es el club de fans oficial de The Walt Disney Company y se lleva a cabo cada dos años. El nombre oficial del evento es D23: The Ultimate Disney Fan Event. La letra “D” representa Disney y el 23 hace alusión a 1923, el año en que Walt Disney fundó la compañía.

“Es un evento donde llegan personas de todas partes del mundo y donde van a llegar esos famosos a hablar de los nuevos estrenos que vienen para este año, de las nuevas atracciones que van a ver en esos parque temáticos y cruceros”, dijo Zumbado.

“Hay que seguir creyendo, soñando y no importa qué tan pequeñitos seamos. Estoy muy emocionado”, agregó el comunicador.

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¿Cómo hizo con su trabajo en televisión?

Según especificó a La Teja, sale rumbo a la ciudad californiana a la 1 de la mañana de este miércoles y regresará al país el lunes 17 de agosto.

“Los saco como vacaciones, porque las actividades son viernes, sábado y domingo”, aclaró sobre cómo va a hacer con su trabajo en canal 7.

Juan Carlos nos contó que es la segunda vez que Disney invita a algún representante tico en ese evento. La primera fue en el 2022 en Brasil y cuatro años más tarde la oportunidad se repite pero en Los Ángeles.

Lluvia de felicitaciones

Tras hacer pública la noticia, las redes sociales del simpático comunicador se llenaron de felicitaciones.

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“JuanK en Disney son genios… OBVIO. Te iba a volver invitar. Un talento así no lo van a dejar ir. Merecido, muchas felicidades. Nuestro país tiene talento para cosas enormes y esto es una prueba más”, “¡qué felicidad más grande siento por vos! Tenés un ángel hermoso, Dios te regale muchas maravillas”, son algunas de las reacciones.