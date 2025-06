Julián Gil reveló que fue violado por varias mujeres: “Sabían que no quería”

Julián Gil confesó que fue abusado por varias mujeres. foto: People en Español (people/People en español)

El reconocido actor y conductor Julián Gil sorprendió al revelar un capítulo doloroso de su vida personal: confesó que fue víctima de abuso sexual por parte de varias mujeres. Su testimonio salió a la luz durante el programa Secretos de Parejas, transmitido por Canela TV, donde compartió la experiencia con compañeros como Poncho de Nigris, Fernando Schoenwald y Bernardo Flores.

“En más de una ocasión he estado en situaciones en donde he dicho que no quería, ellas sabiendo que no quería, y terminé teniendo relaciones”, expresó Gil. “Ahora, cuando yo analizo todo el tema, pienso que me han violado. En ese momento dije: ‘Sí, estuvo cool, pero sí fui violado’”, dijo el actor de la película Jesús de Nazaret.

LEA MÁS: Eloy Mora regresó de Argentina casi directo al hospital

Gil ahora vive feliz con su pareja.foto: People en Español (people/People en español)

Las declaraciones generaron impacto, especialmente por tratarse de una figura pública masculina. Julián también aprovechó para hacer un llamado a romper el silencio, señalando que el abuso sexual a hombres sigue siendo un tema invisibilizado y minimizado, especialmente en culturas machistas.

LEA MÁS: Murió David Hekili Kenui Bell, actor de Lilo & Stitch a los 46 años

“Los hombres latinos somos muy machistas para reconocerlo”, afirmó. “Pero desde el momento en el que decimos que no, que estamos borrachos, ya es una violación, lo haga quien lo haga”.

Julián Gil fue actor de Jesús de Nazaret. foto: Billie Parker (people/People en español)

De acuerdo con la ley en muchos países, obligar a otra persona a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento es un delito, sin importar el género del agresor o la víctima. La legislación cada vez avanza más hacia un enfoque basado en el consentimiento, más allá de estereotipos de género.

Hoy, Julián Gil ha dejado atrás esos episodios difíciles y asegura estar en una etapa feliz junto a su esposa, Valeria Marín, con quien ha construido una relación sólida y estable.