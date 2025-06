Eloy Mora regresó de Argentina casi directo al hospital

Eloy Mora, actor y productor audiovisual, anduvo a principios de mes por Argentina y recién llegó al país y se enfermó. (redes/Instagram)

Eloy Mora ya regresó de su gran paseo por Bariloche, Argentina, donde se fue a meditar solo, y a tomar fotos de los hermosos paisajes de esta ciudad.

Sin embargo, a su regreso no todo fue felicidad, pues este jueves le tocó irse de emergencia al hospital luego de sentirse muy mal del estómago.

LEA MÁS: Eloy Mora se fue a hacer un viaje muy loco por Argentina y al llegar se llevó una gran decepción

El actor y productor audiovisual contó que tuvo que ir a un centro médico privado al notar un olor extraño en sus heces, algo que ya le había pasado anteriormente, por lo que sabía que algo no andaba bien.

Eloy Mora contó el porque terminó en el hospital

Luego de muchos exámenes, inyecciones y una gastroscopia, se dieron cuenta que era un problema de úlceras.

“Tuve un sangrado en unas úlceras. Yo ya había tenido un episodio similar hace algunos años, entonces los síntomas, no hubo dolor, no hubo ardor, pero hay un color en las heces que es muy particular, y un olor en las heces muy particular, por lo que en el momento que apareció ese síntoma, muy muy característico, le dije a Sara (su novia) ‘vamos’”, empezó contando.

LEA MÁS: Eloy Mora salió en calzoncillos para mostrar el proceso de transformación de su cuerpo

Eloy Mora compartió esta imagen el jueves contando que estaba en el hospital. (redes/Instagram)

Eloy agregó que tras de eso tuvo una descompensación que lo asustó aún más, con “taquicardia y susto”, que lo hizo salir soplado al hospital.

“Me hicieron una gastroscopia, había unas úlceras abiertas, entonces hubo que cauterizarlas. Ahora tengo que cuidarme mucho con la alimentación porque creo que también el fastín (ayuno) que estoy haciendo, que es muy largo, puede estar afectando los jugos gástricos que están en el estómago”, explicó.

A raíz de esta situación, también dice estar analizando dejar el “guaristolis”; es decir, el consumo de alcohol porque también estaría afectando su salud.

“Será el momento indicado para sacarlo de la receta”, dijo entre risas.

Don Eloy Mora y sus pastillitas

El actor agregó que ya está en su casa, estable, y que lo mejor de todo es que no tuvieron que hacerle alguna biopsia porque no vieron ningún cuerpo extraño y que ahora solo le queda descansar y seguir las indicaciones médicas.

“Quería contarles porque sé que hay mucha gente preocupada y agradezco muchísimo todos los mensajes”, dijo.

LEA MÁS: Eloy Mora se pone cada vez más fitness y ya ni se parece a “Chico loco”