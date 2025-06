Eloy Mora se fue a hacer un viaje muy loco por Argentina y al llegar se llevó una gran decepción

Eloy Mora, actor y productor audiovisual, se fue de viaje solo por Argentina. (Instagram)

Eloy Mora se propuso hacer un loco viaje por algunas zonas de Argentina y se fue completamente solo; sin embargo, no le está saliendo tal y como deseaba.

El actor y productor musical se propuso ir a la ciudad de Bariloche a hacer diferentes viajes por día para tratar de tomar fotos de los mejores paisajes y, a su vez, meditar por la tranquilidad que hay en sus lugares.

Su deseo inicial era alquilar un motor home o una autocaravana para hacer todo el recorrido que tenía planeado, pero al llegar al lugar tuvo problemas con el alquiler de la casa rodante porque, según explicó, le estaban cobrando un dinero de más por la garantía, pero solo era en efectivo y no iba preparado para esos imprevistos.

“Fue difícil, los maes estaban pidiendo una garantía en efectivo alta, de 2 mil dólares, y yo no venía preparado, yo venía con la plata en efectivo para pagar el motor home y no había manera que en Bariloche yo sacara dinero de mis cuentas, era como imposible y yo andaba como muy supeditado a lo que anduviese en las tarjetas de débito, incluso de crédito, pero no me dejaba sacar; en fin, decidí quedarme en un hotel y hacer viajes de un día”, contó.

Eloy contó que al final tuvo que alquilar un vehículo normal y que se la está jugando yendo y viniendo a cada destino que ya tenía mapeado.

Eloy Mora anda en Argentina haciendo fotos

En diciembre había ido a ese lugar con Sara Vega, su novia, y quedó encantado, por lo que decidió regresar más que todo para hacer fotos, pues quedó enamorado de los paisajes.