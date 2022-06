Junior P.Luche anda en Costa Rica y está encantado con el trato de la gente

El actor mexicano Luis Manuel Ávila dice estar muy agradecido por el recibimiento que le han dado desde que llegó al país. Cortesía

El actor mexicano Luis Manuel Ávila está de visita por primera vez en nuestro país.

Puede que ese nombre no le suene mucho, pero si le decimos que es Junior, el hijo “adoptado” de Ludovico P.Luche, de la serie La Familia P.Luche, ahí de fijo cambia la cosa y hasta lo recordará con su traje de peluche de color naranja.

El azteca fue invitado a Costa Rica por la periodista Gabriela Chaves, como parte de su proyecto Turismo VIP. Este jueves anduvo por San José y hasta almorzó en el mercado Central.

El fin de semana estará en Manuel Antonio y luego irá a conocer el volcán Arenal, en San Carlos, pues estará cinco días conociendo Tiquicia.

Conversamos con él unos minutos antes de que le hicieran unos masajes y unos chineos en el rostro para que llegue fresco y relajado a la playa.

El actor sigue haciendo presentaciones como Junior. Cortesía

- ¿Cómo ha pasado estas primeras horas en Costa Rica?

La verdad muy bien, siempre decimos que los latinoamericanos somos muy hospitalarios, pero aquí se pasan. Son muy sonrientes, te hacen sentir muy bien. Literal sí me siento como en casa.

La gente del aeropuerto nos recibió muy bonito, en todo lado nos han dado de comer, nos saludan muy bonito y nos hacen sentir muy bien. Ya entendí el porqué del término pura vida, no te quieres ir de aquí.

- Veo que anda muy bien identificado con una camiseta de la Sele, ¿es futbolero?

Ya ando bien identificado con la roja, me trajeron mi playera (camiseta) y ojalá que les vaya muy bien en el repechaje. Sí me gusta (el fútbol), así que aquí estaré apoyándolos porque me dicen que hoy (jueves) juegan (perdimos 2-0 ante Panamá), el domingo otra vez y el 14 que ya es el partido fuerte (ante Nueva Zelanda).

- ¿Cuánto tiempo estará por acá?

Ahorita serán solo cinco a seis días para conocer todo lo que podamos. Ojalá que sea una buena forma de iniciar para ya después regresar con el show y poderles traer nuestro espectáculo de P.Luche.

Este jueves anduvo por el mercado Central de San José y conociendo un poco la capital. Cortesía

- ¿Qué le gustaría conocer o hacer en estos días?

Como buen actor, lo que más me gustaría es conocer el Teatro Nacional, los museos de por aquí, ver algún espectáculo local. Me encantaría ver algún grupo de teatro, de baile o de danza regional. Eso sería en primera instancia, y ya en la parte turística conocer un poco más de San José y me dicen que me llevan para la playa y a la montaña, con eso me iría muy feliz por esta primera impresión.

- ¿En qué proyecto está trabajando ahora?

Estoy terminando las grabaciones de un programa que se llama “¿Tú crees?”, que es una continuación de “Una familia de 10″, se salen los personajes de Daniela Luján (Gaby) y Ricardo Margaleff (Plutarco), quienes hacen su vida independiente, entonces ahorita vengo con un nuevo personaje porque soy el carnicero del supermercado. En octubre del año pasado hicimos el piloto del programa, en marzo iniciamos las grabaciones y sale al aire en julio por Televisa.

- Ya son 20 años de hacer a Junior P.Luche, ¿qué representa para usted ese personaje?

En noviembre cumplo 21 años como Junior y afortunadamente aún me parezco al personaje después de tanto tiempo (risas), por eso todavía sigo haciendo presentaciones con Ludoviquito (José Miguel Pérez).

Desde el año 2003 hacemos un show que presentamos en auditorios, teatros y estadios, así que ojalá pronto se los podamos traer acá, nada más me dicen y yo gustoso de tenerlo acá.

1/9 Neta @eazcarraga antes de decir que no estoy vetado, mejor tú “pregúúúntame” a mí, caon.



Además tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente?



“¡Ya nos exhibiste!!!!” ¿Por qué no eres un directivo normal?" — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) May 21, 2022

- Por cierto, ¿qué opina del supuesto veto que le tiene Televisa a Eugenio Derbez y al programa?

En son de broma, yo sabía que la familia P.Luche tenía más cosas por vivir, pero no sabía que iba a ser en Twitter el siguiente capítulo (por la tiradera que hubo entre Derbez y Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, sobre ese veto al actor y los derechos del programa). Yo pensé que iba a ser en una obra de teatro, en una película u otra cosa.

Lo que se me hace muy bonito es que la gente siga hablando de La Familia P.Luche como si estuviéramos actuales, eso demuestra el cariño que le tiene la gente a los personajes. Sabemos que los personajes siempre le han pertenecido a Eugenio y que los ha difundido Televisa, entonces le dan mucha importancia al tema y eso es muy bonito porque ojalá eso provoque que se genere una nueva temporada, una película o algo más para reunir a la familia.

