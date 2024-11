Kanye West es acusado de cometer dos graves delitos

Kaney West se encuentra en el ojo del huracán. (Photo by Jonathan Leibson/Getty Images for ADIDAS) (Jonathan Leibson)

Kanye West se encuentra en el ojo del huracán luego de que fuera acusado por cometer dos graves delitos.

Según People en Español, salió a la luz la denuncia de Jennifer Jenn An por aparente agresión sexual y amordazarla con fuerza.

La víctima presentó una demanda el pasado 22 de noviembre en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde detalló que los hechos ocurrieron en el Hotel Chelsea de Nueva York, durante la filmación de un videoclip del tema “In for the Kill” de La Roux, que se llevó a cabo el 7 de setiembre de 2010.

Según este medio, el documento, al que tuvo acceso el medio Page Six, se narra que West llegó al set acompañado de su entonces novia, Selita Ebanks.

“Ordenó a las actrices y modelos, incluida la demandante, que se pusieran en fila en el pasillo. Evaluó su aspecto, señaló a dos de las mujeres y les ordenó que lo siguieran”, expone dicho informe legal. “El acusado West acercó dos sillas a la cámara, las colocó una enfrente de la otra e indicó a la demandante que se sentara en la silla que estaba enfrente de la cámara”.

Y continúa el relato de los hechos. “Empezó a asfixiar a la demandante con una mano”, se agrega.

“Luego puso su otra mano alrededor del cuello y continuó estrangulándola con ambas manos”, se menciona. “A continuación, el acusado West asfixió a la demandante con ambas manos, lo que manchó su maquillaje. Luego le introdujo varios dedos en la garganta, los movió continuamente adentro y afuera, y la amordazó para emular el sexo oral forzado”, detalla el documento.

Se explica que al término de la filmación de este fragmento, Kanye, aparentemente, se pronunció. “Esto es arte. Esto es jodido arte. Soy como Picasso”.

La víctima interpuso una demanda. (AP Photo/Michael Wyke, File) (Michael Wyke/AP)

Además, el cantante es acusado de agredir sexualmente a An “de manera similar a la pornografía de fetiches”. Y si bien la exparticipante de America’s Next Top Model luchó por respirar, ninguno de los presentes hizo nada por ayudarla. Incluso al terminar la toma.

En este proceso legal fue incluido Universal Music Group, al que se le acusa de no haber investigado el incidente.

Por el momento, la demanda está en manos de las autoridades competentes. Jenifer Jenn An advirtió que espera “responsabilizar a los abusadores a través del sistema legal” y buscar condiciones más seguras para las mujeres. “La industria nos pone en dinámicas de poder abusivas. Fuera de crear precedentes legales, las sobrevivientes de agresiones sexuales no tenemos nada”, concluyó ante los medios de comunicación. Por su parte, el equipo legal de Kanye West no se ha hecho responsable y han negado todo cargo.