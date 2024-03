Karen Brenes ya perdió la cuenta de cuántas veces se ha vestido de novia

Karen Brenes siempre es una de las modelos que desfila en la Expo Novia y este año no será la excepción. (Mayela Lopez)

Karen Brenes es de las modelos más experimentadas del país y nunca falta a un Expo Novia, donde le ha tocado desfilar todo tipo de vestidos para bodas.

Han sido tantas las veces que se ha vestido de novia que ya hasta perdió la cuenta, pero no la ilusión de llegarse a poner uno para su propia boda.

Precisamente, este domingo ella será una de las que modelará en la pasarela de cierre de este evento que será en el hotel Wyndham Herradura, a las 4 p.m.

La guapa recordó que la primera vez que se vio vestida de novia fue a finales del noventa y que desde ese día la ilusiona mucho verse así frente al espejo.

“La primera vez que me vestí de novia fue una ocasión muy cómica, porque era para un show, para una empresa de cine, se estrenaba la película La novia fugitiva, entonces me vistieron de novia, con tenis y de todo porque era parte del lanzamiento de la premier. Eso no se me olvida”, mencionó.

Ella asegura que de su trabajo como modelo lo que más le gusta es ponerse vestidos de gala o de novia y que igual no deja de soñar con algún día casarse con alguno de los que ya desfiló. Lo que todavía le falta es encontrar a su príncipe azul, pues actualmente está soltera.

En la Expo Novia 2025 Karen Brenes desfiló de rojo del brazo del cantante Gregory Cabrera. (Mayela Lopez)

El año pasado ella desfiló con un traje de novia rojo y en el 2022 con uno negro, siendo la sensación del evento.

“La ilusión todos los años es la misma, aunque tenga muchos años de trabajar en la Expo Novia. También es muy lindo ver las caras de las futuras novias, todas ilusionadas viendo los vestidos cuando uno está en la pasarela, es tan lindo”, agregó.