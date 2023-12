¿Se acuerda de Karen Brenes? Ella nos confesó por qué no volvió a modelar lencería

Karen Brenes sigue teniendo un cuerpo espectacular y ahora luce el cabello rubio.

Karen Brenes es una de las modelos con más trayectoria del país y siempre se ha caracterizado por su larga y cabellera negra; sin embargo, hace un tiempo se atrevió a realizar un cambio que la hace lucir aún más bella.

Hace unos días conversamos con ella sobre su nuevo aspecto y por qué no volvió a hacer pasarelas en lencería. Además, nos confesó si aún sigue soltera y cuál ese deseo que aún no logra cumplir.

- ¿A qué se debe el cambio de ‘look’?

Me hice el cambio en el cabello por el rubio, bueno vamos en ese proceso, tan rubio, rubio no, pero si he de confesar que tenía un poco de miedo, más que todo por las marcas, tengo muchas marcas con las que trabajo desde hace años, entonces al hacer el cambio no sabía cómo lo iban a tomar, pero gracias a Dios, a les ha gustado muchísimo, me dicen que me veo más joven, qué dicha (risas). La verdad no estoy arrepentida.

La modelo tiene más de 20 años de trayectoria y dijo que siente que el modelaje ha cambiado mucho.

- ¿Qué tal fue la reacción de la gente?

La gente que me veía por detrás me decía que no hallaban como irme a saludar. Es que nunca me he hecho nada en el cabello desde que empecé hace muchos años en el modelaje, siempre lo había tenido negro, largo y lacio, entonces la gente se pregunta: ‘¿será o no será?’, pero la verdad todo el mundo me ha dicho que le gusta el cambio.

Me siento contenta, feliz y me gustó mucho el cambio”. — Karen Brenes, modelo

Ella salió en varias ocasiones en nuestra contraportada y fue chica Hot.

- ¿Cree que ha cambiado el modelaje?

Mil por mil. Es totalmente otra cosa. Para mí, las marcas han tenido un poco la culpa, ¿por qué?, porque cuando empecé la marca nos hacía casting presencial, teníamos que llevar nuestro book de fotos, los certificados de modelaje, hablaban con nosotros para ver cómo nos desenvolvíamos ante el público, cómo manejaba el producto, ahora es totalmente diferente. Ahora es solo es ver la foto de Instagram, ver cuántos seguidores tiene y así escogen.

- ¿Qué consejo le daría a esa nueva generación de modelos?

Siempre aprender es bueno y en el campo de nosotras mucho más, aunque no lo crean, porque yo sí lo veo como una profesión. Yo estudié protocolo, fotografía, pasarela, maquillaje, de todas esas cosas para estar mejor preparada, por eso les aconsejo a las chicas que están empezando que traten de estudiar un poco sobre modelaje y que vean cómo trabajamos las de antes.

Yo iba a un evento y Dios libre llevar las uñas sin pintar, comiendo chicle, despeinada, tener una mala postura o estar recostada a algo. Ahora he visto a varias de ahora en esas, y eso es por falta de conocimiento o estudio de la profesión.

Karen ahora se dedica más a modelar vestido de novia o trajes casuales. (Mayela Lopez)

- ¿Se retiró de las famosas pasarelas de ropa íntima?

Ahora hago más que todo pasarelas en vestido de novia, en trajes de gala, ropa casual, pero lencería ya no. La verdad no me siento preparada físicamente para hacer una pasarela en lencería o trajes de baño y además, porque trabajo con varias marcas que son muy familiares y son de años, entonces se junta todo eso.

Yo soy muy perfeccionista en eso, si no estoy bien o no me siento bien, mejor aunque me duela no voy a trabajar en eventos así, porque me gusta dar lo mejor de mí.

- ¿Siente que los años ya pesan para este tipo de pasarelas?

Los años pesan, claro. Pero es que a mí no me gusta el ejercicio, nunca he ido al gimnasio, fui una vez y duré como un año y nunca más. Gracias a Dios tengo un metabolismo acelerado, eso es lo que me ha ayudado a mantenerme.

- ¿Cree que ahora tiene más competencia que antes?

Me van a disculpar algunas, pero es que ahora muchas dicen ser modelo y son preciosas, divinas, superjóvenes, pero no tienen esa experiencia y ese conocimiento en el modelaje, por lo que muchas marcas se van por la imagen de una foto y cuando están en el evento se dan cuenta de que en realidad la experiencia cuenta.

La modelo Karen Brenes es de asistir a muy pocos eventos faranduleros, pero hace unos días la vimos en el lanzamiento del perfume de su amiga Melissa Mora. (Jose Cordero)

- ¿Sigue soltera?

Sigo solterita (risas). La verdad es que tuve una relación de muchos años y he sido siempre de relaciones largas, pero ahora tengo cuatro años de estar solterita. Soy muy de estar en la casa, de salir con mi familia, entonces estoy disfrutando mi tiempo con ellos. Siento que si Dios no ha querido enviarme al hombre indicado es porque me está dando esa oportunidad de compartir con mis papás (vive con ellos) y con los que más amo.

- ¿Qué sueño le falta por cumplir?

Me gustaría casarme y la verdad, los niños me encantan y siempre soñé con tener hijos, el problemita es la edad, pero bueno, para Dios no hay nada imposible. Yo no me quiero casar ya, ni quiero tener un hijo ya, pero sí sueño con esa etapa de mi vida y para eso también tendría que dejar el modelaje, que es mi pasión y me encanta, para dedicarme de lleno a mi propia familia y a mis hijos, pero todo es un proceso.

- Se viene Navidad, ¿cómo pasará esas fechas?

Trabajando, trabajando y trabajando, porque diciembre es de mucho trabajo, gracias a Dios. Ya tengo un montón de fechas reservadas con empresas, con marcas, pero sí trato de pasar el 24 y el 31 con mi familia.

En su momento cuando bailaba y tenía que estar en una discoteca un 31 de diciembre, por lo que iban mi mamá, mi papá y mi hermana conmigo, igual cuando tenía que estar en Zapote en esas fechas, siempre la pasamos juntos.