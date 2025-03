Karina Campos vivió con su bebé recién nacida una angustiante situación que no se la desea a nadie

Karina Campos narró por primera vez el gran susto que se llevó con su hija en los primeros días de nacida. Fotografía: Instagram Karina Campos. (Instagram/Instagram)

La expresentadora de televisión y creadora de contenido, Karina Campos, narró la angustiante situación que vivió hace unas semanas con su hijita Lua, de cinco meses y media de nacida.

Por medio de un video en TikTok, Campos reveló el agobiante momento que afrontó con su primera hija a los pocos días de nacida que, incluso, la obligó a salir corriendo a deshoras en busca de atención médica.

La alerta de que algo no andaba bien en la bebita se encendió en Campos y su esposo, el modelo Mauricio Ulate, se produjo a las dos semanas de nacida la niña, cuando empezó a reaccionar de una forma extraña cada vez que tomaba leche materna.

“Literalmente, cada vez que me la pegaba al pecho para que tomara leche, gritaba y se retorcía del dolor, no les puedo explicar. De verdad, sentía que le estaba dando veneno, fue horrible. Aparte de eso, tenía vómitos explosivos, literal, tipo exorcista. Le dolía mucho, se notaba porque lloraba mucho”, dijo Karina.

Una vez la situación fue tan crítica que a las 9 de la noche tuvieron que salir de emergencia en busca de atención pediátrica, porque los nuevos papás estaban desesperados y no sabían qué hacer.

“Lua no comía, era horrible, se retorcía del dolor, lloraba, lloraba y lloraba”, recordó Karina.

Karina Campos dio a luz el 26 de octubre del año pasado. Fotografía: Instagram Karina Campos. (Instagram/Instagram)

En esa ocasión le realizaron exámenes de heces a la niña y tras varios estudios determinaron que la bebé tenía APLV (alergia a la proteína de la leche de vaca), lo que obligó a Karina a cambiar, completamente, su dieta o, en dado caso, darle leche de fórmula a la bebé.

La simpática influenciadora optó por lo primero y se sometió a la llamada dieta del amor. “Hay muchas teorías sobre eso (sobre el APLV) y dicen que los exámenes no siempre son tan exactos, entonces la fuente más confiable y mejor es hacer prueba y error. Comencé a hacer la dieta del amor, que consiste en que la mamá no puede comer nada de lácteos ni nada que tenga lácteos porque la caseína, que es la proteína de la leche de vaca, que es a lo que es alérgica mi bebé, no está solo en lácteos, sino en un montón de productos ultraprocesados que hacen en fábricas”, explicó.

Karina se desintoxicó y le comenzó a dar de su leche a la bebita, quien asimiló el líquido sin problema, pero cuando Kari comió lácteos y le dio lechita, la bebé volvió con los vómitos, los cólicos y el insoportable dolor.

Esto le pasó a Karina Campos con su bebé recién nacida

De esa manera, los médicos se dieron cuenta que, efectivamente, Lua era alérgica a la caseína, lo que obligó a su mamá a dejar de consumir productos que tuvieran esa proteína, e incluso a dejar de ir a restaurantes para evitar ingerir alimentos “contaminados” con esa molécula.

