Karina Ramos derriba un mito que hay sobre ella y otras mujeres “perfectas”

Karina Ramos es espectacular con o sin celulitis. Instagram.

Cualquiera que ha visto a Karina Ramos en sus redes sociales o en vivo y a todo color, diría que es la perfección, hecha mujer.

Sin embargo, ella misma se encargó de derribar un mito que hay sobre ella y otras damas a las que la gente considera “perfectas”, pero que son como cualquier otra.

Kary mostró en sus redes sociales unas imágenes de ella viéndose espectacular, así como acostumbra, pero también otras en que se le ve celulitis y estrías, que son las que ponen a sufrir a muchas chicas. Esto con el fin de demostrar que hay que sentirse feliz con uno mismo.

“La luz, la pose, el ángulo, la ropa, la inflamación, la alimentación, el periodo y mil cosas más cambian nuestro cuerpo constantemente y eso está bien. Ahora con las redes sociales tendemos a compararnos con cuerpos que se ven perfectos en fotos, con la iluminación y el ángulo ideal.

“Yo aprendí a sentirme feliz sin importar si estoy más delgada o más rellenita, si tengo más celulitis o menos, si estoy inflamadísima o si amanecí plana, si la gente comenta que les gusta o que no les gusta mi cuerpo, mi opinión, mi estilo de vida o cómo me veo”, aseguró.

Karina Ramos también tiene celulitis aunque muchos no lo crean.

Según la Miss Costa Rica 2014, ella no oculta “imperfecciones” que son más que normales.

“Este año me he esforzado mucho por ver resultados que nunca antes había tenido, también me he permitido disfrutar, comer rico, salir de fiesta, pasear pero sin alejarme de mis hábitos diarios que me hacen sentir fuerte, como salir a correr, entrenar y comer saludable. Nunca había tenido tanta celulitis y tampoco nunca me había gustado mi cuerpo tanto como en este momento. La sociedad nos ha acostumbrado a querer ocultar ‘imperfecciones’ que son totalmente normales y que no tienen por qué avergonzarnos”, afirmó.

Además aconsejó a las demás mujeres a que aprendan a escucharse a ellas mismas y a no tomar las opiniones externas como una referencia para sentirse bien o no con sus cuerpos.