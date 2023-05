Karina Ramos generó preocupación en sus seguidores

Karina Ramos dice que sus frases son porque le gustan y no para tirar. (JOHN DURAN)

Con un mensaje, la modelo Karina Ramos generó mucha preocupación en sus seguidores.

La guapa compartió en los estados de su Instagram una reflexión, que de alguna manera inquietó a las personas que la siguen en esa red social, pues hablaba de no perdonar nunca.

“Me queda 1% (de batería) y lo usaré para decirles que no perdonen nada, la gente sabe lo que hace”, escribió Ramos.

LEA MÁS: Karina Ramos nos aclara si es o no pareja de un cantante nacional

Como era de esperarse, de inmediato recibió un montón de mensajes, ya que lo que escribió es fuerte, por lo que tuvo que salir a aclarar.

“Me encanta como les gusta el chisme. Ya no sé cuántas personas me han preguntado que qué me pasó. Es solo una frase que me encontré, pero es 100% real y ya saben que siempre comparto frases así. El 99% de las frases son porque me gustan y no porque me esté pasando algo”, señaló.

Como dirían por ahí, “no lo sé Rick”, pero si ella le dice, hay que creerle.