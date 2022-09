Karina Ramos entra a programa de protección y tendrá vigilancia por el acoso que sufre

Karina Ramos incluso anda con guardaespaldas cuando está en el país. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

La Oficina de Protección a la Víctima del Ministerio Público contactó la Miss Costa Rica 2014 Karina Ramos para ofrecerle atención y protección en el caso de acoso que vive desde hace varios años por parte de un hombre de apellido Zamora.

La modelo se ha cansado de denunciar por todos los medios que el sujeto la sigue a todo lado donde va, incluso se apareció en su casa en México y en nuestro país para pedirle que abriera la puerta.

Según una nota publicada por La Nación, Federico Campos Calderón, abogado de Kary, dijo que en el Ministerio Público ya cayeron en cuenta de que el asunto es más serio de lo que parece.

“Sin duda se dieron cuenta que este sujeto ha venido escalando en la intensidad de su acoso y que sería una irresponsabilidad del sistema no atender a una víctima a la que pueden ultrajar sexualmente, lesionarla gravemente o, inclusive, asesinarla.

“Esto pasa no solo en las películas, sino que la realidad muchas veces supera la ficción. Si no fuera real no estaríamos procediendo con denuncias”, afirmó Campos al medio.

Además, el abogado agregó que aunque debe respetarse la presunción de inocencia y darle la oportunidad de defensa al sujeto, lo mejor es que se le procese penalmente en busca de una sentencia para sentar un precedente, ya que según su criterio, las pruebas son contundentes.

Karina ha mostrado todas las pruebas que tiene a su disposición en sus redes sociales y a las autoridades, incluidos videos, fotos y audios en donde el hombre le pide que tengan relaciones sexuales porque “él ya le pagó”, en referencia a la multa que tuvo que pagar en el primer juicio que tuvieron.

Karina Ramos ha mostrado pruebas de que lo que dice es verdad.

Ya presentaron una nueva demanda y ahora están recabando pruebas para un nuevo juicio. Una de ellas también sería el relato que dio la cantante María Fernanda León, quien aseguró en sus redes sociales que durante varios años ella sufrió el mismo tipo de acoso que Ramos, al punto que esta persona llegaba a sus presentaciones a abrazarla y le escribía mensajes pasados de tono.

El youtuber Diego Bravo prometió una entrevista con Zamora hace unos días, que todavía no ha salido a la luz pública, pero en un adelanto el tipo decía que había salido un par de veces con Ramos.