Karina Ramos le sigue los pasos a Maribel Guardia y ahora se dedicó a actuar en México

Karina Ramos le sigue los pasos a Maribel Guardia, ya que decidió abrirse camino en la actuación.

La tica participará en la nueva serie de comedia de Televisa llamada “Perdiendo el juicio”, del productor Memo del Bosque, y que se transmitirá por el Canal de las Estrellas a partir del 27 de setiembre.

La miss Costa Rica 2014 es todo un pegue actualmente en la televisión mexicana, ya que sale como presentadora del programa “Que news Telehit”, lo cual le ayudó para que la producción se fijara en ella.

En esta comedia participan reconocidos actores como Roberto Palazuelos, Jorge “el Burro” Van Rankin y Jorge “Coque” Muñiz, entre otros.

La serie trata sobre divertidos juicios a famosos y en cada episodio tendrán a actores invitados, según explicó la modelo, quien reconoció que para ella fue toda una sorpresa que la invitaran a actuar junto a personas tan famosos sin tener tanta experiencia como actriz.

Esta no es la primera vez que Karina incursiona en la actuación, ya que tiene una pequeña participación en la nueva película nacional de suspenso llamada “Paroniria”, y que se estrenó este jueves en todos los cines del país.

Aprovechamos que la modelo está de visita en el país para conversar con ella sobre esta nueva faceta artística.

– ¿Cómo es eso que ahora se está metiendo a la actuación?

¡Viste que locura! A mí me gustaría meterme un poco más en eso, aunque no tengo mucha experiencia. Precisamente, el jueves fue la premier de una película nacional en la que hice el personaje de una presentadora de noticias y esta semana grabé un episodio de “Perdiendo el juicio”, entonces, estoy muy emocionada, pues estoy abierta a nuevas posibilidades, a aprender y a intentar cosas nuevas.

– ¿Cómo se le da la oportunidad de participar en esta comedia mexicana?

Es una serie de Televisa y me contactó la producción, me llamaron para ofrecerme este papel de secretaria y yo les dije: ‘obvio, no se diga más’ y fui a una primera grabación para ver de qué trataba. Ver a todo el elenco fue muy impactante para mí porque es gente con muchísima experiencia y que son un ícono en México.

–¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo la recibieron en el set?

Son superamables, tanto ellos como la producción. Yo tenía mucho miedo porque me preguntaba en mis adentros: ‘¿qué pasa si lo hago pésimo?’. Es mi primer trabajo de este tipo y lo hice con gente tan buena, pero bueno me armé de paciencia y me trataron superbién, me explicaron todo, me dieron consejos. Fue una experiencia demasiado linda.

–¿Cómo le fue con el guion, le costó mucho aprenderse los diálogos?

Mi diálogo era muy poquito, mi papel es de la asistente del juez (Roberto Palazuelos) y mis intervenciones son pocas realmente, pero estoy en cámaras todo el rato.

El guion me lo entregaron el día y es muy chiva ver cómo graban ese tipo de cosas, cómo son los ensayos del guion y los ensayos con cámara, ya que son varios ensayos antes de cada escena. Se va grabando escena por escena, entonces, fue demasiado chiva vivir todo ese detrás de cámaras.

– ¿Qué nos puede adelantar de su personaje?

El papel es de una secretaria sexy, que probablemente tiene algo con el jefe, y yo soy cero así. Son diálogos como muy coquetos entre ella y su jefe. Además, los abogados de la defensa piropean a la secretaria y cosillas así. Está muy gracioso.

Es un personaje que se parece cero a mí porque yo soy más seria y más quitadilla para ese tipo de cosas, así que fue meterme en otro papel y la verdad que fue un aprendizaje superlindo. Ahora toca esperar a ver si me siguen abriendo las puertas actuación.

– ¿Va a participar en más episodios?

Estamos en eso, probablemente para hacer un episodio más. Aún estamos en conversaciones para ver horarios de grabación y todo eso.

– ¿Cuándo sale al aire?

Este episodio lo grabamos este martes y el proyecto se estrena a finales de mes. Mi episodio es el número seis, imagino que se verá por ahí de octubre por cable en el Canal de las Estrellas. ¡Qué emoción!

– ¿Le pidió consejo a alguien para que la asesora sobre como actuar?

No, no. Llegué para que ellos me explicaran un poco de cuál era la idea y de cómo tenía que ser el personaje. Ahí me fueron explicando y me ayudaron a darle forma al personaje.

– ¿Qué tal fue coquetearle a Roberto Palazuelos, se sintió intimidada por uno de los galanes de México?

(Risas) Vieras que él fue superlindo, muy amable, me daba muchos consejos. Me decía: ‘te va a ir superbién’, ‘ojalá que podas volver a otro de los episodios’. Eso me daba mucha tranquilidad y probablemente signifique que no lo hice tan mal (risas).

– ¿El vestuario usted lo eligió o se lo dieron?

Me pidieron que llevara varias opciones y ellos llevaron otras y ahí la producción seleccionó lo mejor, por eso salí con la faldita negra, un blazer y el body vino.

– ¿Siente que está en su mejor momento en México?

Sí, la verdad es que hace mucho estaba soñando con un momento así, donde tuviera más exposición y hacer lo que a mí me gusta que es la televisión, probar cosas nuevas como esto. La verdad ha sido todo muy loco para mí porque es un mundo nuevo, pero me siento muy feliz con todo lo que he ido alcanzando en tan poco tiempo.